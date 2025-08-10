Au luat foc panourile solare de pe un acoperiș. Video

Au luat foc panourile solare de pe un acoperiș!

Pompierii Detașamentului Deva au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la o construcție cu destinația magazin alimentar și depozit, din localitatea Șoimuș.

Pentru misiune au fost alocate o autoscară mecanică, două autospeciale de stingere cu apă și spumă, autospeciala de primă intervenție și comandă, o ambulanță SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

În sprijinul pompierilor deveni a acționat și o autospecială de stingere de la Secția Ilia.

La sosirea echipajelor operative la fața locului s-a constatat faptul că incendiul se manifesta la panourile solare montate pe acoperișul construcției, pe o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați.

Pompierii au lichidat cu promptitudine focul și apoi au acționat pentru răcirea zonei și înlăturarea efectelor negative.

Din fericire, nu au existat victime.

