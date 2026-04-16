La Lugoj s-a deschis un punct de colectare a deșeurilor din construcții

La Lugoj s-a deschis punctul de preluare a deșeurilor din construcții, prin aport voluntar, anunță Primăria Lugoj.

Centru este situat pe Strada Plopilor nr. 22 (acces pe la poarta 2 – strada Liviu Rebreanu, fosta Salprest) Punctul de colectare funcționează în zilele de luni, miercuri și vineri, între orele 10:00 – 18:00.

Acolo pot fi duse deșeuri din construcții provenite din locuințe (rezultate din lucrări de reamenajare sau reabilitare care nu necesită autorizație), precum: beton, cărămizi, ceramică, țigle sau materiale pe bază de ghips.

Nu sunt acceptate: materiale de izolație (polistiren, vată minerală etc.), țevi, conducte, sticlă, vopsele sau alte materiale similare.

Deșeurile menționate pot fi predate de persoane fizice cu domiciliul sau reședința în Lugoj; persoane care au contract de salubrizare valabil și nu au restanțe mai vechi de 60 de zile și fără datorii la taxele și impozitele locale

Potrivit informațiilor oferite de primărie, cantitatea acceptată este de maximum 1,5 mc la 6 luni (aprox. 15 saci), iar deșeurile trebuie depozitate în saci rezistenți.

Accesul se face pe baza actului de identitate, iar deșeurile trebuie descărcate conform indicațiilor din amplasament.