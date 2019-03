Copil surprins hoinărind pe stradă, la miezul nopții. Părinții, plecați din țară

Un echipaj de jandarmi aflat în serviciul de patrulare – în noaptea de duminică spre luni – în zona centrală a Aradului a surprins un minor hoinărind pe străzi.

Copilul, în vârstă de 13 ani, a spus jandarmilor că părinții lui sunt plecați din țară, și că se află în grija bunicilor.

Jandarmii au decis să-l transporte pe băiat la Centrul de Criză și Protecția Copilului pentru a primi consiliere de specialitate, fiind redat ulterior bunicilor.

„După miezul nopții, în timp ce ne aflam în serviciul de patrulare, am fost surprinși să vedem un copil nesupravegheat pe o stradă din centrul municipiului Arad. Ținând cont de ora târzie am oprit și am stat de vorbă cu el.

Am aflat că are 13 ani. I-am spus că poate părinții lui sunt îngrijorați și ar fi mai bine să-i anunțăm.

Adrian ne-a spus că părinții lui sunt plecați din țară, iar atunci am luat decizia de a-l duce la Centrul de Criză și Protecția Copilului, unde a primit consiliere de specialitate, iar după încheierea procedurilor ce se impun va fi redat bunicilor în a căror grijă este încredințat”, au povestit jandarmii, conform aradon.ro.