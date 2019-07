Contractele de leasing, în atenția protecției consumatorilor

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat, recent, o acțiune de verificare a respectării prevederilor legale privind protecția consumatorilor la încheierea contractelor de leasing, de către societățile de leasing și/sau instituțiile financiar-nebancare, la nivelul întregii țări.

Au fost verificați 25 de operatori economici, în urma acțiunii de control aplicându-se 66 de sancțiuni contravenționale, din care 30 de avertismente și 36 de amenzi în valoare totală de 780.000 lei.

Ca urmare a verificărilor, au fost dispuse, de asemenea, măsuri de remediere a deficiențelor constatate în termen de 15, respectiv 30 de zile; măsuri de aducere la conformitate cu prevederile legale a contractelor în termen de 15, respectiv 30 de zile; măsuri de restituire a sumelor încasate fără temei legal în termen de 15 zile; măsuri de corectare a oricăror neconformități cu prevederile legale constatate în termen de 15 zile. Totodată, președintele ANPC, Marius Pîrvu, a emis trei ordine în baza Ordonaței de Urgență 50/2010, care se referă la aducerea la conformitate a tuturor contractelor încheiate și repararea deficiențelor constatate.

Principalele abateri descoperite

Potrivit reprezentanților ANPC, în cadrul contractelor de leasing financiar încheiate cu consumatorii, nu se specifică în mod clar și concis tipul de credit, tipul ratei dobânzii aferente creditului, fixă sau variabilă, DAE (%) și toate ipotezele folosite pentru calcularea dobânzii anuale efective, existența sau inexistența unui drept de retragere.

De asemenea, comisarii ANPC au constatat că este perceput un comision de analiză a dosarului cu valori diferite, în cadrul aceluiași tip de credit (leasing financiar); nu sunt indicate în tabelul de amortizare/graficul de rambursare, termenele și condițiile de plată a ratelor; este condiționată rambursarea anticipată de plata unei sume minime; este limitat procentul de dobândă la un anumit nivel, indiferent de valoarea indicatorului în baza căruia se compune dobânda. Totodată, se aplică un procent de dobândă penalizatoare pe zi de întârziere, în cadrul contractelor de leasing financiar în care rata dobânzii menționată în contract este variabilă în funcție de un indicator (EURIBO/ROBOR) plus marjă fixă, situație în care operatorul financiar nebancar nu poate anticipa valoarea dobânzii penalizatoare la data la care consumatorul ar fi restant. Mai mult, aceste penalităti sunt datorate de către utilizator din valoarea sumelor facturate și neachitate și nu la principalul restant. În plus, este perceput un comision unic a cărui valoare diferă de la un contract la altul și un comision de lichidare (rambursare) anticipată în condițiile în care rata dobânzii aplicată creditului este variabilă. De asemenea, sunt percepute cheltuieli de închidere în cadrul facturii emise cu ocazia încetării contractului. Totodată, comisarii ANPC au constatat că societățile de leasing și/sau instituțiile financiar-nebancare condiționează utilizarea automobilului la un anumit număr de kilometri anual, consumatorul fiind sancționat în cazul depășirii acestuia.

”Menționăm că, în perioada controlului, au existat și cazuri de operatori economici care au fost dispuși să facă demersuri și să remedieze aspectele sesizate ce determinau un comportament incorect în raport cu consumatorii, prezentând documente probatorii, prin care ne-au adus la cunoștință faptul că și-au însușit observațiile sau recomandările comisarilor”, au precizat reprezentanții ANPC.