Continuă războiul declarațiilor în PNL Timiș. Taberele din filială se acuză reciproc pentru scorul obținut la alegerile de ieri

Rezultatele modeste obținute de PNL Timiș la aceste alegeri parlamentare au produs o oarecare agitație în cadrul filialei. Tabăra constituită în jurul fostului primar Nicolae Robu a ieșit la atac și a cerut demisia noii conduceri, în frunte cu președintele Alin Nica, profitând de scorul slab obținut de liberalii timișeni.

Primul care a ripostat a fost chiar Nicolae Robu, care a afirmat, printre altele: ”PNL Timiș condus de Alin Nica a scăzut cu 10,5 la sută față de PNL Timiș condus de Nicolae Robu…. Concluzie de bun simț, dar și derivând din statut, Alin Nica, personaj total dovedit de caracter dar și de competență managerială, care în două luni a făcut praf organizația…., trebuie să plece din fruntea filialei”.

A fost apoi rândul lui Alin Popoviciu, fost secretar general al partidului, care nu uită că a fost exclus din partid și contraatacă: ”După eșecul de la alegerile parlamentare, este pentru prima dată după revoluție când Filiala Timiș a PNL este sub media pe țară. Asta arată că Alin Nica, împreună cu Dănuț Groza, au reușit să distrugă ceea ce nu a putut să facă PSD în 30 de ani”.

La fel ca și Robu, Alin Popoviciu cere demisiile lui Nica și Groza. Foarte vehement a fost și primarul Lugojului, Claudiu Buciu, un apropiat al lui Popoviciu: ”PNL Timiș are nevoie urgentă de altă conducere. La fel și PNL Timișoara…. Am înțeles, destul de repede, că toată lupta echipei Nica-Groza pentru schimbarea domnului Robu de la conducerea PNL Timiș nu avea nicio legătură cu interesele legitime ale PNL și nicidecum cu interesul public…Pentru că rezultatul acestor alegeri ne dezonorează pe toți si pentru că sunt convins că echipa care a distrus filiala nu va pleca din bun simț sau din respect pentru colegi ori pentru electoratul PNL, le solicit să-și dea demisia și să plece așa cum au venit din viața politică a partidului (fără a fi aleși)….Consider că filiala trebuie sa se reorganizeze sub conducerea altor colegi. Și ma gândesc la două propuneri: Marilen Pirtea – presedinte al PNL Timiș și Raul Pătrașcu – președinte al PNL Timișoara, urmând ca alegerile interne să decidă structura de conducere definitivă a PNL Timiș pentru următorii patru ani”.

În replică, Dănuț Groza a declarat: ”Să nu uităm că Alin Popoviciu a fost exclus cu voturi aproape în unanimitate, venite de la aproape 100 de organizații, așa că are un motiv ca să fie supărat. În ceea ce-l privește pe fostul primar Nicolae Robu, noi trebuie să reconstruim acum ce a pierdut el, pentru că l-a făcut mare pe Dominic Fritz. Ar trebui ca Fritz să-l cheme din când în când la o cafea pe Robu, pentru că el l-a făcut primar. Noi trebuie să recâștigăm electoratul pierdut în Timișoara de Nicolae Robu, dar asta nu se poate face peste noapte. Ar fi trebuit să aibă Alin Nica o baghetă magică, pentru a întoarce votul de pe Timișoara, după cum l-a lăsat Robu. Problema e că la cât de tare i-a supărat Robu pe timișoreni, ne-ar trebui ani buni ca să recâștigăm electoratul. Îi doresc domnului Nicolae Robu pensie ușoară și să ne lase să lucrăm, să lucrăm în sediul de partid, nu cum a mers el două săptămâni la Mamaia, ca să facă liste de perdanți pe Timișoara”.