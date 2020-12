Conducerea Colterm dă asigurări că nu vor exista probleme în furnizarea căldurii. Compania va intra în restructurare

Timișorenii branșați la sistemul centralizat de încălzire nu vor rămâne fără energie termică în acest sezon rece, dă asigurări conducerea companiei Colterm.

Directorul general al Colterm, Emil Șerpe, spune că deși nu are stocuri mari de combustibil, societatea primește în fiecare zi transporturi de cărbune. În plus, Colterm produce agent termic și pe gaz, precizează directorul general al Colterm, Emil Șerpe.

“Să știți că avem aprovizionare zilnică pe cărbune, stocurile, într-adevăr, sunt pe câteva zile, dar cărbune vine în continuare de la Complexul Energetic Oltenia și de la alți furnizori vine încontinuu. Dar nu e o mare problemă, chiar dacă rămâne fără cărbune. Noi avem centrala pe gaz, de fapt și în acest moment funcționează centrala pe gaz, asigurând diferența de energie termică necesară populației. Nu este stocul de cărbune un element de risc extraordinar”, spune Emil Șerpe.

Datoriile reeșalonate pe următorii șapte ani iar, începând din luna ianuarie a anului viitor compania va intra în restructurare. Conducerea companiei precizează că acest fapt nu va afecta însă consumatorii.

Datoriile Colterm către bugetul de stat, în valoare de aproximativ 100 de milioane de lei, vor fi plătite eșalonat, mai adaugă directorul general al companiei de termoficare.

“Datoriile la furnizori sunt, în momentul de față, peste 100 de milioane. Asta înseamnă că după ședința AGA care a avut loc ieri, în care s-a aprobat planul de restructurare la bugetul de stat, primul an, anul 2021, este un an de grație și nu se va plăti nimic din datoriile istorice. În al doilea an se va plăti undeva la 10%, iar în următorii cinci ani se vor plăti eșalonat restul datoriilor. Mai mult de atât, în momentul depunerii planului de restructurare a datoriilor, se va șterge un procent semnficativ, undeva la 15%, din datoriile curente reprezând penalități și accesorii”, spune Emil Șerpe.

Datoriile mari sunt, în principal, cauzate de pierderile de pe rețea și de dobânzile acumulate. Din acest motive, societatea va intra într-un proces de restructurare declară directorul general al companiei, Emil Șerpe.

“Am început un plan de reorganizare pe care îl vom discuta în Consiliul de Administrație de săptămâna viitoare. Până în luna ianuarie am dat termen tuturor directorilor din societate să vină cu o nouă propunere de reorganizare, cu numărul de posturi efectiv de care avem nevoie. S-ar putea să fie unele concedieri sau desființări de posturi”, spune Emil Șerpe.

radiotimisoara