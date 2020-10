Campanie de prevenire a racolării minorilor pe internet. Dă share dacă-ţi pasă! Video

In contextul pandemiei de coronavirus si a faptului ca tinerii minori petrec din ce in ce mai mult timp in mediul online, deseori fara supravegherea unui adult, nevoia de informare a elevilor din clasele primare despre siguranta pe internet este din ce in ce mai mare.

Astfel pentru marcarea Zilei Europeana de Lupta impotriva Traficului de Persoane – 18 Octombrie, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Timisoara in parteneriat cu Asociatia LOGS – Grup de Initiative Sociale demareaza campania de prevenire in mediul online “Prieteni pe bune, nu pe net!”.

Campania urmareste cresterea capacitatii de autoaparare a minorilor in fata fenomenului de pornografie infantila si recentrarea atentiei catre activitati in aer liber cu prieteni reali, sub supravegherea parintilor.

In cadrul campaniei au fost realizate un spot video scurt si un afis pe tema racolarii minorilor prin internet, care vor fi diseminate in randul elevilor din clase primare, a minorilor cu nevoi speciale sau din centre de plasament si in randul parintilor. Mesajul campaniei va fi diseminat si online pe diferite platforme educationale, pagini de socializare si pagini de internet a organizatiilor partenere.

“ Vorbim din ce in ce mai des de pornografie infantila, fenomen ale carui victime sunt copii chiar de 6 sau 7 ani sau de copii cu deficiente mintale. Este prioritar sa informam atat copiii cat si parintii cu privire la acest fenomen si la riscul folosirii internetului fara masuri de siguranta. Am realizat un spot video simplu, realizat cu copii si pornind de la ideile lor. Speram ca mesajul campaniei sa ajunga la cat mai multi copii dar si parinti.” – inspector de specialitate, Cordun Ana-Maria, Centrul Regional Timisoara Impotriva Traficului de Pesoane.

De asemenea vor fi realizate activitati de informare online in randul minorilor, in perioada 12-18 octombrie si sesiuni de instruire online in randul profesorilor, consilierilor scolari si personalului DGASPC, in perioada 15 -29 Octombrie 2020.

“Internetul poate fi un loc periculos pentru copiii care, mai ales in aceasta perioada, petrec din ce in ce mai mult timp online. Platfomele de socializare apreciate de cei mici, cum este TikTok pot ascunde in spatele profilului unui copil, o persoana cu intentii criminale. De aceea copiii trebuie sa invete de mici sa nu accepte prietenia unui necunoscut iar in orice situatie de confuzie sa ceara ajutorul unui parinte, profesor sau unui adult de incredere” – Flavius Ilioni Loga, coordonator Asociatia LOGS – Grup de Initiative Sociale.

Potrivit datelor statistice, 83,2% din victimele traficului de persoane identificate în anul 2019 erau de sex feminin, iar 46,8% erau minore. În ceea ce priveşte modul de exploatare, în cursul aceluiaşi an, 74,2% au fost exploatate sexual, 16,5% prin muncă, 2,9% au fost exploatate prin obligarea la cerşetorie, iar 0,4% au fost obligate la comiterea de furturi.