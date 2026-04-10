Brățară electronică pentru un timișean acuzat de șantaj, hărțuire în formă continuată, lovire sau alte violențe și lipsire de libertate în mod ilegal

Polițiștii Biroului Investigații Criminale din Lugoj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat, în vârstă de 44 de ani, din municipiul Lugoj, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de șantaj, hărțuire în formă continuată, lovire sau alte violențe și lipsire de libertate în mod ilegal.

Din materialul probator administrat în cauză a reieșit faptul că, la data de 2 martie 2026, bărbatul ar fi agresat fizic o femeie de 36 de ani, provocându-i leziuni ce au necesitat îngrijiri medicale. De asemenea, acesta ar fi lipsit-o de libertate, împiedicând-o să părăsească locuința.

Ulterior, în perioada 5 martie – 6 aprilie 2026, bărbatul ar fi șantajat și hărțuit persoana vătămată, amenințând-o cu divulgarea unor imagini compromițătoare și urmărind-o în mod repetat în diverse locații din municipiul Lugoj, precum și contactând-o frecvent telefonic și prin intermediul aplicațiilor de mesagerie, a informat IPJ Timiș.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore în arestul poliției, iar la data de 9 aprilie a fost prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă. Instanța de judecată a dispus față de acesta măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, cu obligativitatea purtării unui dispozitiv electronic de supraveghere.