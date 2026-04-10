Mormane de gunoi la marginea Girocului

Grămezi uriașe de gunoaie au fost găsite, în ultimele zile, în diferite locuri de la marginea comunei Giroc, iar câteva dintre persoanele care le-au aruncat au fost deja identificate și amendate.

„Din păcate, unii aleg să arunce deșeurile în natură, crezând că scapă mai ușor de ele.

Curățenia din casă nu trebuie să însemne munți de gunoaie în natură.

Vă reamintim că abandonarea deșeurilor pe câmp, pe marginea drumurilor sau în zone neamenajate este interzisă și se sancționează conform legii.

În urma verificărilor, persoanele care au aruncat deșeuri în zonele prezentate au fost identificate și sancționate.

Sărbătorile de Paște înseamnă curățenie, liniște și respect. Inclusiv pentru mediul în care trăim.

Depozitați deșeurile corect, prin:

• serviciile de salubritate

• punctele de colectare

• programul stabilit de ridicare

Acțiunile de monitorizare vor continua”, a transmis Poliția Locală Giroc.

Sursa foto: Facebook / Serviciul Poliției Locale Giroc