Accident extrem de grav, un bătrân a murit și patru tineri au fost răniți

Vineri după-amiază, pompierii din cadrul detașamentelor Hunedoara și Petroșani au intervenit pentru gestionarea unei situații de urgență generate de producerea unui accident rutier pe raza comunei Sântămăria Orlea.

Pentru misiune au fost alocate două echipaje de descarcerare, două ambulanțe SMURD și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean, fiind solicitat, totodată, și sprijinul unui elicopter SMURD.

În accident au fost implicate două autoturisme și a rezultat rănirea a cinci persoane, mai exact – doi minori în vârstă de 15, respectiv 17 ani, doi tineri, în vârstă de 27, respectiv 28 de ani și un bărbat în vârstă de 73 de ani.

Bărbatul a fost găsit inconștient și a necesitat intervenția echipajelor de descarcerare pentru a fi extras dintre fiarele contorsionate.

Din nefericire, nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decedat.

Celelalte patru persoane au primit îngrijiri la fața locului și apoi au fost transportate la spital.

Circulația rutieră a fost restricționată pe ambele sensuri de mers.

Sursa foto: ISU Hunedoara