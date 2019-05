Bărbatul care şi-a ucis iubita cu un morcov, reţinut pentru 24 de ore

Bărbatul din Dâmboviţa care şi-a supus iubita la chinuri inimaginabile pentru a-i îndeplini fanteziile erotice a fost reţinut pentru 24 ore, urmând a fi prezentat Tribunalului cu propunere de arestare preventivă.

Bărbatul din Dâmboviţa care şi-a ucis iubita cu un morcov, reţinut pentru 24 de ore

O femeie din Dâmboviţa a murit în chinuri, după ce iubitul ei a supus-o la cazne greu de imaginat. Bărbatul a vrut să-şi îndeplinească anumite fantezii sexuale, însă totul a luat o întorsătură neaşteptată pentru femeia de 59 de ani.

În primă fază el a spus că nu ştie de ce a murit femeia, însă la autopsie, medicul legist a descoperit ce păţise de fapt, sărmana femeie. Potrivit medicilor legişti, decesul se pare ca a survenit în urma septicemiei cauzate de perforarea colonului cu un morcov

„Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, au reţinut pentru 24 de ore un bărbat de 50 de ani, din Onceşti, bănuit de săvârşirea infracţiunii de viol urmat de moartea victimei. Astăzi, 31 mai, cel în cauză va fi prezentat Tribunalului Dâmboviţa cu propunere de arestare preventivă. Bărbatul este bănuit că, în ziua de 21 mai, i-ar fi produs leziuni violente concubinei sale prin introducerea în rect a unor corpuri străine, fără consimţământul acesteia”, informează IPJ Dâmboviţa.

A întors ambulanţa din drum

El a declarat că a anunţat salvarea, însă după ce a văzut că femeia murise a sunat din nou să anuleze apelul. El spune că a îmbrăcat-o apoi în pijamale şi s-a dus să scoată certificatul de deces de la Primărie.

„După ce am văzut că a murit am îmbrăcat-o frumos cu pijamale. Am anunţat salvarea înainte, dar am întors-o din drum pentru că murise. Am vrut să îi scot certificat de deces de la Primărie. Ea mi-a spus să o las în pace, dar am continuat. Îmi pare rău de ea, nu am vrut să o omor. Am ţinut la ea şi ea a ţinut la mine. Am recunoscut vina în faţa poliţiştilor”, a declarat bărbatul, conform observator.tv.