Au început lucrările la campusul Colegiului „Henri Coandă”.

A fost dat startul unui amplu proces de reabilitare și modernizare a celor cinci clădiri ale Campusului Colegiului Tehnic „Henri Coandă”, pentru a îmbunătăți condițiile de studiu și cazare pentru cei peste 600 de elevi și cadre didactice.

Lucrările sunt executate etapizat, începând cu internatul, unde proiectul municipalității include refacerea acoperișului, izolare termică și înlocuirea tâmplăriei.

Investiția Primăriei Municipiului Timișoara include lucrări extinse la toate cele cinci clădiri ale Campusului Colegiului Tehnic „Henri Coandă”: corpul principal al liceului, internatul, sala de sport, cantina și clădirea atelierelor.

Acestea vor beneficia de termoizolarea fațadelor și acoperișurilor, înlocuirea tâmplăriei, modernizarea sistemului de alimentare cu apă caldă și construirea unui punct termic care să deservească întregul complex.

Totodată, municipalitatea a prevăzut refacerea completă a instalațiilor electrice, sanitare și de canalizare, precum și montarea unor corpuri de iluminat eficiente din punct de vedere energetic.

Lucrările, în valoare de peste 29,5 milioane de lei (TVA inclus), vor fi executate de NEDEX GRUP SRL.

Primăria Timișoara a obținut o finanțare pentru investiție de aproape 19,7 milioane de lei prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar restul este acoperit de la bugetul local.

Durata contractului este de 18 de luni.