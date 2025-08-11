Anunț privind vânzarea bunurilor imobile – Teren construibil în suprafață de 5494 mp, în Belinț.

Ministerul Finanţelor

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice TIMIŞOARA

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş

Unitateal Fiscal Municipală Lugoj

Jud. Timiş, Mun. Lugoj, Str. Alexandru Astalas nr.2

Dosar de executare nr.5436

Nr. 1190-13/01.08.2025

Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/Ansamblu de bunuri imobile

In temeiul prevederilor art.250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 3, luna septembrie, anul 2025 , ora 12.00, în LUGOJ, str.Al.Astalas, NR.1-3, CAMERA 227 se vor vinde la licitatie, urmatoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului S.C. CHIZITOWN LIGHT S.R.L., licitaţia a doua:

B Teren care nu este aferent clădirii/părtii de clădire/ansamblului de clădirii

Teren construibil – CURTII CONSTRUCTII în suprafată de 5494 mp, înregistrat în cartea funciară nr.CF 405016 Belint, teren intravilan-curti construcții – înscris în CF 405015 Belint, top 645/a/1/b/2/a – suprafat de 5494 mp, cu construcții agricole, stare uzură normală, semne particulare: nu sunt, situat în CF 405015/Belint, preț de evaluare 403800 lei ( exclusiv TVA*), grevate de următoarele sarcini reale și privilegii, după caz:

Creditor Sarcini Comuna Belint Belint, nr.147, jud.Timis Somatie pentru suma de 17.433 lei si somatie pentru suma de 2359 lei Titular:COMUNA BELINT jud.TIMIS, com.Belint, nr.147, Cod postal 307045

*) în conformitate cu prevederile tilului VII din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operațiunea este taxabilă ( cota TVA 21%)

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare.

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel puţin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente:

a) oferta de cumparare; b) dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand

10% din pretul de pornire a licitatiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO97TREZ623506701XXXXXXX,

beneficiar Unitatea Fiscal Municipală Lugoj, cod de identificare fiscala 4250646, deschis la Trezorerie Municipiul

Lugoj, utilizand numarul de evidenta a platii 835300225000000000000138 ; c) împuternicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; d) pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului

comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice straine, copie de pe actul de identitate/pasaport; h) declaratia pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu

Cumparatorului ii revine obligatia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligatiile de mediu, obligatiile de conservare a patrimoniului national sau altele asemenea, respectiv:

Alte informatii de interes pentru cumparator, dupa caz:bunul imobil este înscris actualmente în Cartea Funciară nr.416318 a localitătii Belint ca urnare a finalizarii înregistrarii sistematice

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la numarul de telefon 0256-351673.