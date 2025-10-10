Anunț privind vânzarea bunurilor imobile – Teren extravilan în Săcălaz.

D.G.R.F.P. Timişoara, prin intermediul A.J.F.P. Timiş, vă face cunoscut că în ziua de

29 luna 10 ora 14 anul 2025 în localitatea Timişoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 9B, AMFITEATRU, se va vinde la licitaţie imobilul reprezentând teren extravilan în suprafaţă de 5000 mp, înscris în CF nr. 419958 Săcălaz, situat în extravilanul loc. Săcălaz, Jud. Timiş, imobil indisponibilizat prin procesul-verbal de sechestru nr. 3348/01.04.2025, proprietate a debitorului BUILD. MAN SOLUTIONS SRL¸ conform anunţului de vânzare nr. 3348-12 din data de 25.09.2025, preţ de pornire al licitaţiei a II-a: 132385 lei*

* În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este scutită.

Informaţii detaliate se regăsesc pe site-ul ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, la secţiunea licitaţii şi anunţuri -licitaţii-valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate sau accesând link-ul: https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20250929145149_3348-12_17536.pdf

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timişoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410 .