Atenționare de călătorie în Belgia din cauza unei greve în transportul public

Autoritățile române au emis o atenționare de călătorie în Belgia din cauza unei greve în transportul public.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Belgiei asupra faptului că, în data de 14 octombrie, este anunțată o grevă națională, context în care sunt așteptate perturbări semnificative ale transportului aerian și ale transportului public în întreaga țară.

Principalele perturbări vizează:

– Transport aerian: Niciun avion nu va decola de pe aeroporturile Bruxelles-Zaventem și Charleroi în data de 14 octombrie 2025! Autoritățile aeroportuare au recomandat pasagerilor să nu se deplaseze la aeroport în data de 14 octombrie. Zborurile de sosire sunt, în principiu, menținute, însă sunt posibile anulări și întârzieri.

– Transport public în Bruxelles (STIB/MIVB): Rețeaua de metrou, tramvaie și autobuze va fi grav perturbată. Pasagerii sunt încurajați să utilizeze alternative de transport.

– Transport în Flandra (De Lijn) și Valonia (TEC): Se preconizează reduceri semnificative ale numărului vehiculelor de tip autobuz și tramvai care vor circula.

MAE recomandă cetățenilor români care intenționează să călătorească în Regatul Belgiei să urmărească informațiile actualizate disponibile pe paginile de internet ale companiilor de transport. Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles.

(sursa: Mediafax)

