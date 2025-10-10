Bărbat și femeie, reținuți la Timişoara pentru furt și lovire

La data de 8 octombrie 2025, polițiștii Secției 2 Timișoara au fost sesizați de către un agent de pază cu privire la faptul că o persoană ar fi sustras o bicicletă de pe strada Cornelia Sălceanu din municipiu.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au identificat apelantul, un bărbat de 43 de ani, precum și persoanele bănuite de comiterea faptei, un bărbat de 46 de ani și o femeie de 47 de ani.

Din verificările efectuate a reieșit că, în timp ce agentul de pază ar fi observat sustragerea bicicletei și apela serviciul de urgență 112, ar fi fost agresat fizic de către cei doi, lovindu-l în momentul în care ar fi readus bicicleta la locul de unde fusese sustrasă, a comunicat IPJ Timiş.

Bărbatul de 43 de ani a fost transportat la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

În urma administrării probatoriului, bărbatul de 46 de ani și femeia de 47 de ani au fost reținuți pentru o perioadă de 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt și lovire sau alte violențe.

Polițiștii continuă cercetările sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara pentru stabilirea întregii situații de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun.