Mercedes de 100.000 de euro, căutat în Suedia, găsit în Banat

Un autoturism Mercedes, evaluat la aproximativ 100.000 de euro, care figura ca furat în Suedia, a fost găsit în Banat.

Polițiștii cărășeni au observat bolidul în timp ce circula prin Reşiţa. Vehiculul, care era urmărit de autoritățile suedeze, a fost oprit în siguranță la Brebu.

Totul s-a petrecut în 8 octombrie, în jurul orei 13.25, când polițiștii de la Investigații Criminale au identificat în trafic, pe Calea Caransebeșului din municipiul Reșița, un autoturism pentru care autoritățile din Suedia emiseseră, în 5 august, o alertă în Sistemul Informatic Schengen, acesta fiind semnalat ca bun furat, urmărit în vederea confiscării.

„Pentru oprirea în siguranță a autoturismului, a fost solicitat sprijinul polițiștilor din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Reșița, care au instituit un filtru rutier pe DN 58, în localitatea Brebu. În jurul orei 13.40, autoturismul în cauză a fost oprit în trafic, stabilindu-se că la volan se afla un bărbat în vârstă de 64 de ani. Valoarea estimativă a autoturismului este de aproximativ 100.000 de euro.

Autoturismul a fost indisponibilizat și introdus în camera de corpuri delicte a Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin, urmând a fi puse în aplicare măsurile legale corespunzătoare. Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor și a traseului urmat de autoturism până la momentul depistării, dar și în vederea dispunerii măsurilor legale.“, a transmis IPJ Caraş-Severin.

Foto: IPJ Caraş-Severin

