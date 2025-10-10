O treime dintre medici și asistenți medicali suferă de depresie în Europa.

O treime dintre medicii și asistenții medicali din Europa consideră că suferă de depresie, potrivit unui sondaj publicat, vineri, de filiala europeană a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății Mintale.

„Unul din trei medici sau asistenți medicali declară că are simptome de depresie sau anxietate”, a declarat directorul OMS pentru Europa, Hans Kluge, citat într-un comunicat.

Această rată este de cinci ori mai mare decât cea măsurată în rândul populației europene, indică organizația ONU.

„Mai mult de unul din zece s-a gândit să-și pună capăt zilelor sau să se rănească; este o povară inacceptabilă pentru cei care au grijă de noi”, a insistat Kluge.

Asistenții medicali și femeile medic sunt mai predispuși la depresie și anxietate, în timp ce bărbații medici au o tendință mai mare de a dezvolta dependență de alcool, precizează raportul.

Personalul medical din Letonia și Polonia raportează cele mai ridicate rate de depresie, aproape jumătate dintre respondenți atingând pragul unui tulburare depresivă. În schimb, prevalența este cea mai scăzută în Danemarca și Islanda (aproximativ 15 %), scrie Le Figaro.

Sondajul, care se bazează pe 90 000 de răspunsuri ale profesioniștilor din domeniul sănătății colectate în cele 27 de țări ale Uniunii Europene (UE), în Islanda și Norvegia, relevă, de asemenea, că o treime dintre medici și asistenți medicali au fost victime ale intimidărilor sau amenințărilor violente la locul de muncă.

Cele mai multe acte de violență au fost semnalate în Cipru, Grecia și Spania. În plus, 10 % au fost victime ale violenței fizice și/sau hărțuirii sexuale în cursul ultimului an.

În toate țările, un medic din patru lucrează peste 50 de ore pe săptămână. 32 % dintre medici și un sfert dintre asistenții medicali au contracte de muncă temporare, ceea ce le sporește anxietatea cu privire la siguranța locului de muncă.

Pentru Kluge, „criza de sănătate mintală în rândul personalului medical este o criză de securitate sanitară care amenință integritatea sistemelor noastre de sănătate”.

(sursa: Mediafax)