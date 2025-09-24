Anunț privind vânzarea bunurilor imobile – Teren de 12.200 mp amplasat în extravilanul comunei Giroc.

D.G.R.F.P. Timişoara, prin intermediul A.J.F.P. Timiş, organizează în data de 07.10.2025 ora 14.00 în loc. Timişoara, str. Gh. Lazăr, nr. 9B, Amfiteatru, licitaţie următorului bun imobil, proprietate a garanţilor ipotecari DANCEA ION DORU şi DANCEA MARINELA FLORINA, conform Publicaţiei de vânzare nr. TMG_DEF 1830-6/12.09.2025, 16970/12.09.2025:

Cota actuala de 1/1 din teren extravilan în suprafaţă de 12.200 mp amplasat în extravilanul com. Giroc, jud. Timiş, înscris în ID Electronic 408348 Giroc, la valoarea de 450.623 lei (exclusiv TVA)

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la numărul de telefon 0256/200035, la sediul nostru sau accesând linkul: https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20250917104711_1830-6_16970.pdf