Anunț privind vânzarea bunurilor imobile – Teren de 12.200 mp amplasat în extravilanul comunei Giroc

Economic
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Anunț privind vânzarea de bunuri mobile - Autoturisme marca Ford Focus

Anunț privind vânzarea bunurilor imobile – Teren de 12.200 mp amplasat în extravilanul comunei Giroc.

D.G.R.F.P. Timişoara, prin intermediul A.J.F.P. Timiş, organizează în data de 07.10.2025 ora 14.00 în loc. Timişoara, str. Gh. Lazăr, nr. 9B, Amfiteatru, licitaţie următorului bun imobil, proprietate a garanţilor ipotecari DANCEA ION DORU şi DANCEA MARINELA FLORINA, conform Publicaţiei de vânzare nr. TMG_DEF 1830-6/12.09.2025, 16970/12.09.2025:

  • Cota actuala de 1/1 din teren extravilan în suprafaţă de 12.200 mp amplasat în extravilanul com. Giroc, jud. Timiş, înscris în ID Electronic 408348 Giroc, la valoarea de  450.623 lei (exclusiv TVA)

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la numărul de telefon 0256/200035, la sediul nostru sau accesând linkul: https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20250917104711_1830-6_16970.pdf

 

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *