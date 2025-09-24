CNA impune reguli stricte pentru influenceri. Trebuie să se înregistreze și să marcheze clar reclamele plătite.

Creatorii de conținut vor fi obligați să se înregistreze la Consiliul Național al Audiovizualului ca să fie mai ușor de monitorizat.

De asemenea, trebuie să marcheze reclamele plătite pe care le postează în online astfel încât fanii lor să știe ce conținut urmăresc.

Noua obligație a CNA apare odată cu creșterea numărului de creatori de conținut online care fac şi foarte multe reclame.

Influencerii trebuie să se ceritifice pentru a fi mai ușor monitorizați.



Oana Cociașu – Președinta Consiliului Român pentru Publicitate: „Cine îi urmărește să înţeleagă că este o comunicare comercială, adică ei au fost plătiți să facă comunicarea respectivă, în cazul în care vorbim de reclamă. În cazul în care acești influenceri nu fac acest lucru atunci sigur intervin anumite sesizări care ajung la noi sau la CNA”.

Conform site-ului stirileprotv.ro, influencerii trebuie să marcheze postările plătite, astfel încât publicul să știe că sunt publicitare, folosind etichete vizibile precum #Publicitate, #Sponsorizat sau #ParteneriatPlătit.

Anul trecut, aproximativ 50.000 de persoane din România au derulat cel puțin o campanie plătită în mediul online.

Dintre acestea, doar 150 depășesc pragul de 500.000 de urmăritori.

Nerespectarea regulilor poate atrage amenzi sau blocarea conturilor, iar veniturile obținute sunt considerate impozabile de către ANAF și trebuie declarate corect.

CITEȘTE ȘI: Toate spitalele vor fi obligate să aibă butoane de panică la paturile pacienților și supraveghere video în secțiile ATI și UPU