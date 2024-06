Alin Nica luptă pentru Timiș, dar uită de timișeni. Șeful CJT i-a lăsat în baltă, la propriu, pe localnicii din Sinersig

A trecut fix un an de când v-am relatat cum o localitate din Timiș se transformă într-o mică Veneție la fiecare ploaie, după “modernizarea” unui drum județean, dar la fața locului nu s-a schimbat nimic.

Reluăm mesajul publicat în interiorul acelui articol, pe care ni-l trimisese o localnică din satul respectiv, Sinersig – care trăiește acum în străinătate, dar vine regulat acasă – dumneaei rugându-ne, la acel moment, să prezentăm situația ingrată în care se află alături de mama sa.

“Subsemnatele F.S. si N.R., domiciliate în sat Sinersig nr. 65 a și 65 b, dorim să vă relatăm un fapt trecut de limita suportabilului. Este vorba despre consecințele cauzate de rigolele de pe drumul DJ 592, Lugoj-Buzias, în satul Sinersig. Unde locuim noi, în centru, pe partea dreaptă mergând spre Lugoj, când a fost reconstruită șoseaua, în anul 2012 cred, rigolele aferente au fost puse la nivelul terenului din fața caselor noastre și când plouă, apa din rigole se revarsă pe terenul din fața caselor, stagnează îndelungat, iar când plouă mai mult, apa ajunge până lângă case și în curte.

Am sesizat de mai multe ori în scris Consiliul Județean Timiș în 2020, iar Primăria Boldur între anii 2017-2020. De fiecare dată am primit răspuns în scris că se vor ocupa de acest caz și vor remedia defecțiunea tehnică de proiectare și executare a rigolelor. De-a lungul anilor a fost inundată de mai multe ori toată partea din sat despre care vă spun, iar ultima inundație la care au fost chemați pompierii să intervină a fost în 26 februarie 2023. Acest fapt îl găsiți public și pe pagina de Facebook a Primăriei Boldur din 26 februarie 2023.

Până în prezent nu s-a făcut nimic faptic, iar în anul 2021 ne-am adresat Judecătoriei Lugoj, unde în momentul de față se află un dosar pe rol. Menționăm că din cauza apei care stă în mare parte pe teren dupa ploi, în timp a ajuns să dăuneze caselor noastre, degradarea văzându-se de la an la an. Deși am făcut lucrări de renovare, casele s-au degradat tot mai mult.

Casele sunt pline de igrasie, miros urât, apă în beci, umezeală și mama N.R., în vârstă de 72 de ani, trăieste de ani de zile în asemenea condiții, fiind și bolnavă. Eu, F.S., am hotărât să vă scriu acum din Franța pentru că și astăzi mi s-a rupt sufletul când mama mi-a spus la telefon că stă toata ziua cu ușa deschisă să se mai usuce pereții, să mai scoată mirosul de igrasie, ca să poată dormi la noapte.

Poate ar trebui să menționez și următorul lucru. Mi s-a părut incorect faptul că la ultima ședință de judecată, deși o expertiză tehnică solicitată de instanță a confirmat defecțiunea tehnică de proiectare, execuție și scurgere a rigoleleor, precum și cuantumul daunelor suferite de case, Consiliul Județean Timiș, în loc să ne vină în sprijin ca cetățeni care plătim taxe și impozite, a cerut instanței să respingă cererea noastră de chemare în judecată, pe motiv de prescriere, că au trecut 3 ani de când trebuia să acționăm în justiție. Așa că am rămas fără cuvinte!

Vă atașez o parte din poze și sesizări, care sper că sunt mult mai concludente decât relatarea noastră. Înainte de 2012 nu am avut niciodată probleme, casele erau în stare foarte bună, îngrijite și zugrăveam o dată la șapte-opt ani. Toată degradarea s-a produs treptat, după 2012, iar în ultimii doi-trei ani tot mai multe inundații și tot mai rău.

Rigolele nu au fost curățate niciodată, după cum vedeți din poze. Eu și mama curățam în fiecare an rigolele, cam de două-trei ori, pentru că vara crește iarba între dale care adună și mai multă apă. În decursul anilor am făcut repetate reparații și renovări, deci nu suntem în căutare de bani. Ceea ce căutăm este dreptate și responsabilitate din partea instituțiilor. Ce sprijin avem din partea lor ca cetățeni?”.

S-a scurs, cum spuneam, un an de la publicarea articolului respectiv, dar condițiile în care a ajuns să trăiască mama cititoarei noastre nu s-au schimbat cu nimic. Șefii Consiliului Județean Timiș, beneficiarul acelei lucrări făcute în bătaie de joc și botezate “realizarea unui sistem de colectare ape pluviale”, n-au mișcat nici un deget pentru a remedia situația creată pe acel tronson al drumului județean 592, în ciuda faptului că au pierdut procesul în instanța de fond, Judecătoria Lugoj hotărând, în 23 iunie 2023, că cele două localnice din Sinersig, mamă și fiică, au dreptatea de partea lor.

Cităm din hotărârea instanței de fond: “Obligă pârâții (n.r. – Consiliul Județean Timiș și Comuna Boldur) să execute lucrările necesare în vederea remedierii problemelor existente privind scurgerea apelor pe drumul județean 592, în dreptul imobilului situat în sat Sinersig, nr. 65, comuna Boldur, jud. Timiș, respectiv pârâtul Consiliul Județean Timiș să refacă șanțul din beton aferent drumului județean, iar pârâta Comuna Boldur să niveleze terenul dintre șanț și imobil și să asigure o pantă corespunzătoare de scurgere a apei în șanțul de beton. Obligă pârâții la plata în solidar către reclamanta (…) a sumei de 16.900 lei, cu titlu de despăgubiri. Obligă pârâții la plata în solidar către reclamante a sumei de 6.270 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată”.

Evident, procesul nu s-a încheiat, urmează faza apelului, la Tribunalul Timiș, așa că atât Consiliul Județean Timiș, cât și Primăria Comunei Boldur se pot crampona de inexistența unei sentințe judecătorești definitive ca să nu întreprindă nici o măsură de remediere a situației.

Drept urmare, calvarul bătrânei din Sinersig continuă, așa cum ne relatează fiica dumneaei:

“Șanțurile au rămas tot așa, nimeni nu a făcut nimic, nimeni din partea vreunei instituții nu a venit să vadă situația șanțurilor sau să le curețe. Mama mi-a spus că apa stă permanent pe terenul din fața casei și casa se degradează tot mai mult, crăpăturile în pereți sunt tot mai mari. Din partea instituțiilor este o nepăsare atât de mare, strigătoare la cer… Sunt nopți în care i se face rău de la mirosul de igrasie, ziua, când nu este așa rece, ține tot deschis, dar noaptea e cel mai rău. Credeți-mă, este groaznic de neplăcut, chiar șocant, să vezi cum ți se distruge casa din vina altora și nimănui nu-i pasă. Nimănui nu-i pasă că o femeie singură la 74 de ani, bolnavă, trebuie să trăiască în condiții insalubre în propria casă”.

Din afișele electorale și din postările zilnice de pe Facebook aflăm că Alin Nica, președintele în exercițiu al CJT și candidat pentru un nou mandat, luptă pentru Timiș. Ce păcat că nu luptă și pentru timișeni…