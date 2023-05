O localitate din Timiș se transformă într-o mică Veneție la fiecare ploaie, după “modernizarea” unui drum județean

Aflat la doar 15 kilometri depărtare de Lugoj și la o distanță triplă de Timișoara, satul Sinersig, aparținând de comuna Boldur, se află pe traseul drumului județean 592, al cărui tronson dintre Buziaș și Lugoj a fost reabilitat cu mare pompă în urmă cu mai bine de un deceniu.

Detalii despre investiția realizată cu fonduri europene – valoarea totală a proiectului a fost de 61.530.636 lei, din care suma de 47.503.160 lei a reprezentat valoarea finanțării nerambursabile – am aflat chiar din Agenda Consiliului Județean Timiș, proprietarul DJ 592 și beneficiar al contractului semnat cu firma Technocer, patronată de un om de afaceri care a ajuns ulterior condamnat penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani, Florin Măran.

Astfel, în numărul din iulie-august 2012 al “periodicului de informare administrativă”, s-a anunțat finalizarea lucrărilor de reabilitare pe lungimea celor 29,2 kilometri din DJ 592 prevăzuți în contract, fiind enumerate și categoriile de lucrări efectuate, cea care face obiectul acestui articol fiind “realizarea unui sistem de colectare ape pluviale și lucrări pentru refacerea mediului natural”.

Nu știm cât de bine au fost realizate celelalte categorii de lucrări, dar, cel puțin la Sinersig, executanții au dat-o în bară cu “sistemul de colectare ape pluviale”.

Nu de alta, dar așa de bine a fost gândit și pus în practică sistemul respectiv, încât, în anii următori, localnicii din Sinersig care au casele de-a lungul DJ 592 au început să se confrunte cu o problemă până atunci inexistentă: inundarea terenurilor din fața imobilelor lor, urmată de degradarea accentuată a acestora.



Orice ploaie produce coșmaruri în Sinersig

O localnică din satul respectiv – care trăiește acum în străinătate, dar vine regulat acasă – ne-a scris pe mail-ul redacției, rugându-ne să prezentăm situația ingrată în care se află alături de mama dumneaei. Vă prezentăm, în continuare, scrisoarea trimisă către ziar de către doamna F.S. (ne-a rugat să publicăm doar inițialele):

“Subsemnatele F.S. si N.R., domiciliate în sat Sinersig nr. 65 a și 65 b, dorim să vă relatăm un fapt trecut de limita suportabilului. Este vorba despre consecințele cauzate de rigolele de pe drumul DJ 592, Lugoj-Buzias, în satul Sinersig. Unde locuim noi, în centru, pe partea dreaptă mergând spre Lugoj, când a fost reconstruită șoseaua, în anul 2012 cred, rigolele aferente au fost puse la nivelul terenului din fața caselor noastre și când plouă, apa din rigole se revarsă pe terenul din fața caselor, stagnează îndelungat, iar când plouă mai mult, apa ajunge până lângă case și în curte.

Am sesizat de mai multe ori în scris Consiliul Județean Timiș în 2020, iar Primăria Boldur între anii 2017-2020. De fiecare dată am primit răspuns în scris că se vor ocupa de acest caz și vor remedia defecțiunea tehnică de proiectare și executare a rigolelor. De-a lungul anilor a fost inundată de mai multe ori toată partea din sat despre care vă spun, iar ultima inundație la care au fost chemați pompierii să intervină a fost în 26 februarie 2023. Acest fapt îl găsiți public și pe pagina de Facebook a Primăriei Boldur din 26 februarie 2023.

Până în prezent nu s-a făcut nimic faptic, iar în anul 2021 ne-am adresat Judecătoriei Lugoj, unde în momentul de față se află un dosar pe rol. Menționăm că din cauza apei care stă în mare parte pe teren dupa ploi, în timp a ajuns să dăuneze caselor noastre, degradarea văzându-se de la an la an. Deși am făcut lucrări de renovare, casele s-au degradat tot mai mult.

Casele sunt pline de igrasie, miros urât, apă în beci, umezeală și mama N.R., în vârstă de 72 de ani, trăieste de ani de zile în asemenea condiții, fiind și bolnavă. Eu, F.S., am hotărât să vă scriu acum din Franța pentru că și astăzi mi s-a rupt sufletul când mama mi-a spus la telefon că stă toata ziua cu ușa deschisă să se mai usuce pereții, să mai scoată mirosul de igrasie, ca să poată dormi la noapte. Poate ar trebui să menționez și următorul lucru.

Mi s-a părut incorect faptul că la ultima ședință de judecată, deși o expertiză tehnică solicitată de instanță a confirmat defecțiunea tehnică de proiectare, execuție și scurgere a rigoleleor, precum și cuantumul daunelor suferite de case, Consiliul Județean Timiș, în loc să ne vină în sprijin ca cetățeni care plătim taxe și impozite, a cerut instanței să respingă cererea noastră de chemare în judecată, pe motiv de prescriere, că au trecut 3 ani de când trebuia să acționăm în justiție. Așa că am rămas fără cuvinte! Vă atașez o parte din poze și sesizări, care sper că sunt mult mai concludente decât relatarea noastră”.

Într-adevăr, așa cum spera doamna F.S., fotografiile de la fața locului vorbesc de la sine despre “succesul” implementării pe o căruță de bani europeni a “sistemului de colectare ape pluviale” pe DJ 592.

O promisiune a Primăriei Boldur rămasă neonorată de șase ani

Și tot de la sine vorbește și corespondența purtată de cetățeana F.S. cu reprezentanții autorităților – Primăria Comunei Boldur (proprietara terenului inundat la fiecare ploaie din fața casei petentei) și Consiliul Județean Timiș (proprietarul DJ 592 cu ale sale rigole executate prost) -, funcționari publici campioni în tergiversare și neimplicare în rezolvarea problemelor oamenilor de rând.

De exemplu, o cerere adresată de doamna F.S. Primăriei Boldur, în 3 mai 2017, prin care aceasta solicita ca o comisie a primăriei să evalueze situația terenului din fața casei sale, inundat mai mereu, a primit răspuns după… patru luni, în 5 septembrie 2017! “Întrucât porțiunea respectivă de teren din fața casei cu nr. 65, situat în localitatea Sinersig, trebuie inspectată la fața locului, vă comunicăm că urmează să se constituie o comisie la fața locului, care să constate situația descrisă în cererea dumneavoastră și dacă în urma verificărilor prealabile se impune efectuarea anumitor lucrări, acestea se vor remedia într-un timp rezonabil și în funcție de alocările bugetare existente pentru anul 2017” i-a transmis Primăria Boldur petentei.

După o lună și jumătate s-a constituit și comisia, care a constatat că locuința de la nr. 65 este afectată de igrasie, “fără a se cunoaște cauza reală a acestei situații”. Mister mare, într-adevăr… Totuși, comisia nu s-a limitat doar la a da din umeri, ci a mers mai departe, constatând că lucrurile stăteau așa cum susținea localnica, după cum reiese din răspunsul comunicat acesteia în data de 23 noiembrie 2017:

“Într-adevăr, terenul din fața casei, din vecinătatea DJ 592, este plasat mai jos, iar apa adunată se scurge spre locuința proprietatea dumneavoastră. Prin urmare, comisia poate face doar o recomandare în sensul că este necesar realizarea unor lucrări de umplere cu pământ, pentru a dirija apa în direcția rigolelor. Pentru realizarea acestor lucrări, este necesar alocarea de la bugetul local a unor sume, ținându-se seama în perioada următoare de această situație”.



Peste câteva luni se vor împlini șase ani de la promisiunea rămasă neonorată a Primăriei Boldur.

CJT face și drege doar pe hârtie

Trecem la altă autoritate publică și la alte promisiuni. În data de 19 noiembrie 2020, un răspuns al Consiliului Județean Timiș, semnat de patru persoane, în frunte cu administratorul public Marian Vasile în numele președintelui CJT, Alin Nica, la petiția prin care F.S. semnala “nefuncționarea șanțurilor aflate de-a lungul drumului DJ 592 în localitatea Sinersig în dreptul imobilelor cu nr. 65 A și 65 B”, suna astfel: “Vă aducem la cunoștință că: situația descrisă e în atenția noastră, în urma unor măsurători topografice și în funcție de condițiile meteorologice vor fi introduse în programul lucrărilor de întreținere a drumurilor județene refacerea șanțurilor sau execuția unui podeț transversal în zona menționată mai sus”.



A trecut 2020, nu s-a întâmplat nimic. În 16 februarie 2021, în urma unor noi sesizări formulate de F.S., Consiliul Județean Timiș îi trimite acesteia cel mai detaliat răspuns de până atunci, în care recunoaște că lucrările de modernizare din 2012 au provocat problemele cu care se confruntă de atâția ani locuitorii din Sinersig.

Astfel, în adresa semnată de vicepreședintele CJT Cristian Moș și încă doi subalterni, după ce se menționau lucrările de modernizare din 2012 a DJ 592, incluzând șanțurile și podețele din interiorul localităților aflate pe traseul acestuia, scria negru pe alb că “În cazul punctului inundabil din Sinersig (în dreptul proprietății dvs.): problema este cauzată de modalitatea studiată și aplicată (proiectare și execuție) de colectare și asigurarea scurgerii apelor (sistemul de șanțuri și podețe)”, afirmație urmată de detalierea situației și de soluția identificată pentru rezolvarea problemei.

“Singura soluție identificată la această dată presupune refacerea șanțului demolarea șanțurilor de beton, coborârea cotei fundului de șanț) și a podețelor din accesele la proprietăți: demolare, înlocuirea tuburilor existente cu unele cu diametru mai mare, coborârea cotei podețelor la nivelul șanțului, cu adaptarea corespunzătoare a cotei podețelor și drumuri laterale, lucrări necesare pe un sector de circa 430 de metri (până la emisarul care va prelua apele – râul Dicșan”, explicau foarte frumos cei trei semnatari ai răspunsului către petenta din Sinersig.

Cristian Moș îi promitea, în continuare, doamnei F.S. că “în cursul anului 2021, vor fi executate lucrările necesare (conform concluziilor de specialitate)” și își încheia emoționant răspunsul: “Apreciem implicarea dvs. și vă mulțumim pentru sesizarea privitoare la starea unui drum public”.

Așa cum deja ați aflat, nici “în cursul anului 2021”, nici în anul 2022 și nici până la această oră, Consiliul Județean Timiș n-a dispus executarea lucrărilor necesare pentru a repara tâmpenia făcută pe bani mulți în 2012.

Ultima soluție: instanța de judecată

După ce a așteptat degeaba întregul an 2021 materializarea promisiunilor făcute de șefii CJT, doamna F.S. a decis să își caute dreptatea în instanță, formulând, la finele lunii decembrie 2021, o acțiune civilă, la Judecătoria Lugoj, împotriva pârâților Consiliul Județean Timiș și Comuna Boldur prin primar. Instanța era rugată ca prin sentința ce o va pronunța să dispună “obligarea pârâților să execute lucrările necesare, în vederea remedierii problemelor existente privind scurgerea apelor spre imobile, pe DJ 592, în localitatea Sinersig, județul Timiș, în dreptul imobilului de la numărul 65”, precum și “obligarea pârâților la plata sumei de 29.000 lei, reprezentând contravaloarea reparațiilor necesare la imobilul situat în satul Sinersig, nr. 65, com. Boldur, jud. Timiș, datorate infiltrațiilor de apă (urmând ca suma să fie concretizată printr-o expertiză tehnică de specialitate)”.

Expertiza a dat dreptate petentei

Și a venit și expertiza, care a confirmat ceea ce era oricum de natura evidenței și anume că prin “existența unei deficiențe la evacuarea apei prin șanțul colector construit odată cu reabilitarea drumului și staționarea apei un timp îndelungat pe terenul de lângă casă se produce acest mediu umed care afectează fundația clădirilor din zonă”. Nu redăm toate detaliile expertizei, le regăsiți în fotografiile atașate articolului.

Pârâții au întors-o ca la Ploiești

Văzându-se chemați în judecată, reprezentanții Consiliului Județean Timiș și cei ai Primăriei Boldur au uitat brusc tot ceea ce susținuseră în corespondența purtată de-a lungul anilor cu doamna F.S., dând dovadă de aceeași rea-credință și fugă de răspundere pe care o regăsesc de foarte multe ori cetățenii simpli în interacțiunile cu instituțiile statului.

Astfel, în urmă cu două luni, la precedenta ședință de judecată, reprezentații CJT au invocat, cu nonșalanță și cinism, “excepția prescripției dreptului material la acțiune”, în sensul că reclamanta ar fi trebuit să se adreseze instanței în termenul de trei ani de la momentul la care a luat cunoștință de pagubele provocate de deficiențele constatate în urma reabilitării DJ 592. Adică în cel mult trei ani de la startul corespondenței cu Primăria Boldur, înregistrat în luna mai 2017, dacă nu chiar și mai devreme, chiar după “modernizarea” din 2012…



Așadar așa înțeleg șefii Consiliului Județean Timiș să rezolve problemele create cetățenilor tot de instituția pe care o reprezintă: îi ducem cu vorba ani la rând, le promitem vrute și nevrute, iar când oamenii ajunși la capătul răbădării ne dau, până la urmă în judecată, le râdem în nas și îi anunțăm că au fost fraieri că au așteptat atât după noi ca să ne facem treaba…

Nici ceilalți pârâți, reprezentanții Primăriei Boldur, nu s-au lăsat mai prejos, aceștia solicitând efectuarea unei noi expertize tehnice judiciare, nemulțumiți fiind de concluziile trase de expertul desemnat de instanță. Pârâții din Boldur au sugerat în cererea adresată, în 7 februarie 2023, Judecătoriei Lugoj că de vină pentru pagubele pricinuite celor două imobile ale reclamantelor ar putea fi eventuale deficiențe ale construcțiilor, nu neapărat inundațiile cvasi-permanente care au început să se producă de-abia după “reabilitarea”, în 2012, a DJ 592 și a realizării defectuoase a sistemului de șanțuri și podețe. Mai mult, reprezentanții Primăriei Boldur susțin că infiltrațiile de apă se pot datora “precipitațiilor (ploi, zăpadă) care au pătruns prin acoperișul casei”. Doar că, dacă ar fi fost, într-adevăr, curioși să afle adevărul, funcționarii primăriei ar fi putut să o viziteze pe doamna F.S. și să observe că tavanele camerelor din cele două case sunt uscate și că umezeala vine de jos…



Gogoși virtuale la Boldur

Din câte se pare, însă, în Primăria Boldur nu știe stânga ce face dreapta: la nici trei săptămâni de la solicitarea în instanță a efectuării unei noi expertize tehnice, în 26 februarie, pe pagina de Facebook a instituției apărea următoarea postare însoțită de o fotografie făcută în aceeași zi cu peisajul lacustru din Sinersig:

“Orice ploaie mai consistentă în zona Sinersigului produce inundație în centrul satului de-a lungul drumului județean DJ592. Noi, autoritatea locală, suntem <înjurați> la fiecare astfel de inundație pe nedrept, cazul acesta trebuie rezolvat faptic rapid de către Direcția Județeană de Drumuri (aflată în subordinea Consiliului Județean). Din anul 2021 este și un proces în instanță între gospodăria cea mai afectată de apă și Consiliul Județean Timiș, la acest proces este parte și Primăria Boldur.

După 8 înfățișări în instanță, după finalizarea expertizei judiciare prin care s-a solicitat CAUZA, cât și SOLUȚIA TEHNICĂ care trebuie aplicată, concluzia expertului este următoarea: șanțul (rigola dalată) de-a lungul drumului județean nu are cădere suficientă pentru debite mari de apă și accesele unor gospodării obturează parțial scurgerea apei pluviale; trebuie realizată o subtraversare a drumului județean dintr-o parte în alta pentru a prelua din debitele mari de apă. CONCLUZIE: trebuie rezolvată rapid problema de către Consiliul Județean care deține drumul județean și rigolele aferente fără a mai aștepta finalizarea procesului în instanță”.

Așadar, din postare rezultă că Primăria Boldur este de acord cu concluziile trase de expertul tehnic desemnat de Judecătoria Lugoj, ba chiar somează Consiliul Județean Timiș să rezolve rapid problema fără să mai aștepte încheierea procesului, deși, cu doar trei săptămâni în urmă, aceeași primărie solicita o nouă expertiză tehnică și, deci, prelungirea procesului! Cu alte cuvinte, oamenii din comuna Boldur și, implicit, din satul Sinersig află de pe Facebook ce viteaz este primarul lor, Constantin Cristian Stoi, aflat la al șaptelea mandat (!), cum bate dumnealui cu pumnul în masa CJT-ului și cum nu mai vrea să aștepte finalul procesului, în timp ce, în culise, omul se folosește de orice tertipuri pentru a trage de timp și a prelungi durata procesului.

Ce sprijin au cetățenii din partea instituțiilor?

După atâția ani în care a sperat că, până la urmă, instituțiile statului vor rezolva problemele pe care tot ele le-au creat, doamna F.S. a rămas fără cuvinte în fața acestor dovezi de ipocrizie maximă oferite de funcționarii publici:

“Înainte de 2012 nu am avut niciodata probleme, casele erau în stare foarte bună, îngrijite și zugrăveam o dată la șapte-opt ani. Toată degradarea s-a produs treptat, după 2012, iar în ultimii doi-trei ani tot mai multe inundații și tot mai rău. Rigolele nu au fost curățate niciodată, după cum vedeți din poze. Eu și mama curățam în fiecare an rigolele, cam de două-trei ori, pentru că vara crește iarba între dale care adună și mai multă apă (…) Mi-a trimis doamna avocat documentele (n.r. cererile CJT și Primăriei Boldur adresate instanței la ultima ședință de judecată). Le-am citit și am rămas fără cuvinte! Din 2012 au fost doar presupuneri că ar fi rigolele, dar, fără un răspuns tehnic nu am avut un temei pe care să ne sprijinim legal. După corespondența și răspunsurile tehnice ale CJT, am luat măsurile de rigoare. În decursul anilor am făcut repetate reparații și renovări, deci nu suntem în căutare de bani. Ceea ce căutăm este dreptate și responsabilitate din partea instituțiilor. Ce sprijin avem din partea lor ca cetățeni?”.