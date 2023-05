Amenzile pentru parcare date de Poliția Locală Timişoara sunt nule de drept!

Atât somațiile privind amenda cât și amenzile propriu-zise pentru parcare în locuri interzise, emise de către Direcția Generală Poliția Locală Timișoara, sunt lovite de nulitate absolută.

Aceasta din cauza unor greșeli în comunicare și redactare dar, cel mai important, din cauză că baza legală invocată pentru sancționarea parcării în loc interzis este una care nu are nicio treabă cu atribuțiile Poliției Locale. Practic, amenzile emise pentru parcarea în zone interzise sunt nule și cu efect zero, din punct de vedere juridic.

Reforma începută acum doi ani de către primarul Dominic Fritz la nivelul Poliției Locale Timișoara a adus o schimbare de șefi și unele modificări de organigramă. La pachet cu dotări și inaugurarea noului sistem de supraveghere și management integrat al traficului.

Legislația pe care se bazează amenzile pentru parcarea pe loc interzis cât și formularele folosite sunt însă în formă învechită și suferă de principiul neretroactivității. Poliția Locală folosește adrese de înștiințare și baza legală a sancționării după legislația de acum 20 de ani, de pe vremea când această instituție nici măcar nu exista, fără să aplice actualizările și revizuirile intervenite între timp.

Vigilență cu viteza melcului – caz concret

Marți, 9 mai, Renașterea bănățeană vă prezenta acțiunea unui șir de zeci de amenzi pentru parcare, date celor 72 de posesori de autoturisme din zona de blocuri de pe Aleea Sănătății (Poliția Locală își face planul de amenzi pe străzile fără Timpark).

Acțiunea a continuat și astăzi, miercuri, 10 mai, cu amenzi și ridicări de autoturisme de la blocurile amintite dar s-a extins și pe strada Martir Marius Ciopec. La fel a fost și ieri după amiază, prin noi amenzi date locatarilor-șoferi și a culminat cu ridicarea mașinii unui cadru medical, care numai ce parcase și dormea, după efectuarea serviciului de garda.

În același articol, subliniam că polițiștii locali au o “normă” neoficială a numărului de amenzi date lunar, impusă de către șefii instituției. Ca atare, agenții au câteva străzi și scuaruri favorite, unde parcarea este interzisă dar nici nu există parcări amenajate, deci “merg la sigur” când vine vorba de dat amenzi.

Strada Traian Lalescu, dintre bulevardele Victor Babeș și Vasile Pârvan este mină de aur, pentru că aici parchează zilnic sute de studenți, cadre didactice și personal de la Universitatea de Vest, de la Facultatea de Arhitectură și de la Biblioteca Universității Politehnica.

Vă prezentăm cazul concret al unui student, care a primit, pe data de 10 aprilie 2023, o înștiințare prin Poșta Română, la Oficiul numărul 1 din Timișoara, unde plicul a ajuns pe data de 6 aprilie. Documentul reprezintă o adresă din Partea Poliției Locale Timișoara, generată pe data de 29 martie 2023, prin care se solicita comunicarea “… în termen de 5 zile… datele de identificare ale persoanei care în data de 24.11.2022 (!-n.r.) ora 14:13, a încălcat prevederile art.142, lit. a, RA OUG 195/2002, cu vehiculul marca Dacia, numărul de înmatriculare TM 00 XXX pe strada/piața Traian Lalescu 2, din municipiul Timișoara”.

Înștiințarea a venit cu o întârziere de cinci luni de la constatarea “faptei”, în ceasul al doisprezecelea, deoarece Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, stipulează că “aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârșirii faptei”.

Greșeala încadrării legale duce la nulitatea constatării

În actul emis de către Poliția Locală Timișoara există mai multe inexactități, dintre care una atrage chiar nulitatea constatării contravenției. În primul rând, locul unde s-a constatat contravenția este neclar, fiind intitulat generic “strada/piața”, cele două având regimuri juridice și topo-cadastrale complet diferite. Apoi, comunicarea “în termen de cinci zile” nu se raportează nici la data întocmirii adresei, nici la cea a expedierii prin poștă și nici la data la care destinatarul a primit avizul postal de informare. Confuzie totală într-o comunicare oficială!

Partea cea mai gravă, care denotă carențe serioase în cunoașterea legislației în vigoare și a modului de formulare folosit de Poliția Locală Timișoara este încadrarea juridică a faptei. Adresa oficială conține formularea “a încălcat prevederile art.142, lit. a, RA OUG 195/2002”. Doar că această prevedere legală invocată, stipulează clar că constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac direct de către polițiștii rutieri iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României, de către polițiștii de frontieră.

Pentru clarificarea noțiunii de polițist rutier trebuie să observăm dispozițiile art. 177 pct. 2 din H.G. nr. 1391/2006 (Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002) care prevede explicit că polițiști rutieri sunt ofițerii și agenții de poliție specializați și anume desemnați prin dispoziție a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române.

Avocații și juriștii consultați de Renașterea bănățeană, dar și practica de specialitate, susțin că polițiștii locali nu îndeplinesc aceste condiții minimale dar că procedează la constatarea contravențiilor potrivit O.U.G. nr. 195/2002 și că aplică și sancțiuni pentru aceste fapte. Prin urmare, în mod abuziv și ilegal.

De fapt și de drept, în domeniul circulației pe drumurile publice, personalul poliției locale este abilitat să constate și să aplice sancțiuni pentru o serie de fapte cum ar fi spre exemplu oprirea, staționarea, parcarea, etc. efectuate cu încălcarea normelor legale, numai că în baza articolului 7, literele h, i, j și k din Legea nr. 155 /2010, republicată, cunoscută ca și Legea Poliției Locale.

În concluzie, amenzile pentru oprirea, staționarea sau parcare în locuri interzise, eliberate de Poliția Locală Timișoara sunt nule de drept!

Aici oferim chiar și consultanță gratuită șefilor poliției locale timișorene, care, pentru a intra în legalitate și a putea aplica legea, trebuie să schimbe încadrarea și să reformuleze tipizatele adreselor de informare și a proceselor verbale de constatare. Astfel, în loc de formularea “a încălcat prevederile art.142, lit. a, RA OUG 195/2002”, pe actele emise de Direcția Generală Poliția Locală Timișoara ar trebui, conform legii să fie stipulat enunțul “a încălcat prevederile” articolului 7, literele h, i, j și k din Legea nr. 155 /2010, republicată”. Ceea ce, juridic, este cu totul altceva. Asta înseamnă implicit eliminarea abuzului și a caracterului ilegal în baza cărora polițiștii locali timișoreni dau amenzile pentru parcarea pe loc interzis.

La capitolul detalii mici dar importante, literele “RA”, din formularea folosită acum, “a încălcat prevederile art.142, lit. a, RA OUG 195/2002”, nu au nicio semnificație juridică validă și pot însemna orice, de la Regie Autonomă, Republicată și Adnotată, Republicată și Abrogată, Republica Africană, Romina și Albano ori alte zeci de variante, interpretabile după bunul plac.

La fel de importantă este omisiunea din adresa trimisă de Poliția Locală a cunatumului de puncte-amendă și a celui în bani, pentru săvârșirea contravenției.

Alt abuz, cu amendă explicită

Aceeași adresă primită de către timișoreanul care a parcat în zona interzisă pe strada Traian Lalescu conține următorul anunț imperativ: “Precizăm faptul că, în caz de refuz sau necomunicare a datelor solicitate în termen (care termen? – n.r.), se va aplica sancțiunea prevăzută de O.U.G nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, art.102, al. 1, pct. 14, în valoare de 9 -20 puncte amendă (1.305 – 2.900 lei”. Prin această formulare, Poliția Locală Timișoara încearcă respectarea legii, în sensul identificării proprietarului mașinii și a conducătorului auto care a săvârșit contravenția, pentru a putea face diferența între autorul încălcării legii și proprietarul bunului mobil cu care s-a înfăptuit actul ilegal.

Problema are însă același fond. Și aici, Poliția Locală Timișoara se prevalează de prevederile OUG 195/2002, care nu conferă polițistului local autoritatea de a sancționa refuzul sau necomunicarea datelor de identificare ale șoferului la acel moment și ale proprietarului de drept al autovehiculului, acest atribut legal avându-l doar polițiștii rutieri sau polițiștii de frontieră desemnați, angajați ai Ministerului Afacerilor Interne.

Plata amenzilor doar cu cardul, ilegală

Poliția Locală Timișoara trece printr-o reformă internă, necesară după mulți ani, în care s-au vehiculat diverse informații despre presupuse achiziții dubioase, abuzuri și scandaluri interne. Pe pagina web a instituției sunt afișate, la rubrica “Managementul calității”, câteva documente valide, dar care în contextual dat, pot stârni cel mult un zâmbet.

Pe site sunt publicate angajamentul directorului general, politica privind calitatea actului – două acte propagandistice, în cel mai pur limbaj de lemn, cât și certificările: Certificat ISO 5489, Certificat ISO 9240, Certificat ISO 18047, Certificat ISO 21391 C, Certificat ISO 21391 C (2022) și Certificat ISO 21391 C (actualizat 30.08.2022). Toate documentele vobesc de la sine despre managementul performant și despre munca eficientă în slujba comunității și a cetățeanului și despre respectarea legislației (sic!).

Cetățeanii amendați de Poliția Locală Timișoara pot plăti contravaloarea amenzilor chiar la sediul instituției. Dar nu oricum, ci numai cu card bancar, nu și în numerar.

Pe 8 ianuarie 2021, instituția anunța oficial o revoluție digitală, după ce a achiziționat un POS (Point Of Sale – punct de vânzare, un dispozitiv electronic ce permite efectuarea plăţilor prin intermediul cardului la comercianţi). Doar că, odată cu digitalizarea a fost exclusă plata amenzilor în numerar, cu bani peșin.

Rămâne un mister cum Poliția Locală Timișoara efectuează operațiuni financiare prin sistem electronic, dar nu operează cu numerar. Oficialii nu au oferit niciun fel de explicație vizavi de acest aspect. Până la ora publicării acestui material, punctul de vedere solicitat Poliției Locale Timișoara, vizavi de subiect, nu ne-a fost comunicat.

Ce este însă clar, e că Poliția Locală Timișoara încalcă flagrant prevederile Legeii 101 din 1998, care la articolul 17 stipulează ca “ Mijloace legale de plată – Bancnotele şi monedele metalice emise şi neretrase din circulaţie de către Banca Naţională a României reprezintă însemne monetare, care trebuie acceptate la valoarea nominală pentru plata tuturor obligaţiilor publice şi private.”