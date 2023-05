Poliția Locală își face planul de amenzi pe străzile fără Timpark.

Cele 72 de familii care locuiesc pe Aleea Sănătății, mai exact în blocurile dintre Spitalul Județean și supermarket-ul din apropiere, sunt în pragul unei revolte colective.

Situația a devenit explozivă, după ce, de aproape două săptămâni, în mod constant, locatarii din blocurile construite pentru personalul medical, sunt amendați pentru parcarea neregulamentară a mașinilor personale.

Și nu oricum, ci în mod sistematic și repetitiv, unii primind câte o amendă în două sau trei zile consecutive. Pentru aceeași „faptă”, pentru același automobil, parcat pe același loc.

Plan de amenzi pe străzile “cu dedicație”

În mod clar, Aleea Sănătății a devenit una dintre străzile-sursă pentru a realiza planul lunar de amenzi de circulație, impus neoficial de conducerea Poliției Locale Timișoara, lucru semnalat de către jurnaliștii de la Vocea Timișului, încă din 21 februarie 2023 (Fractură de logică! La Poliția Locală Timișoara, numărul de amenzi a devenit indicator de performanță (voceatimisului.ro)). Poliția Locală aplică exact aceeași metodă a vânătorii de mașini parcate neregulamentar, pe strada Traian Lalescu dar și pe alte câteva străzi și careuri de parcare din oraș.

De exemplu, pe strada Traian Lalescu, tocmai din lipsa locurilor de parcare, își lasă mașinile zeci de studenți, cadre universitare și alți angajați de la Universitatea de Vest, Facultatea de Construcții sau de la Biblioteca Universității Politehnice.

Despre zonele și străzile neamenajate Timpark, favoritele vânătorilor de amenzi de la Poliția Locală Timișoara și despre nulitatea amenzilor în sine, vom reveni cu un material exclusiv miercuri, 10 mai 2023.

Revenind la riveranii de pe Aleea Sănătății, oamenii au fost în audiență la edilii orașului, unde au cerut rezolvarea problemei. Chiar cetățenii au venit cu propuneri precum amenajarea unei parcări rezidențiale, cu barieră de acces, pe care să o utilizeze contra cost. Numai că, în ciuda sesizărilor și a propunerilor, soluția administrației Fritz este cea de a trimite aproape zilnic poliția locală să dea amenzi rezidenților care nu au unde să își parcheze mașinile.

Salariu lunar 3000 de lei, amenzi de parcare 790 de lei în 15 zile

Cel mai recent episod al amenzilor abuzive a avut loc luni, 8 mai 2023. Răbdarea oamenilor a ajuns însă dincolo de limita suportabilului.

“O noua zi, alte amenzi! Politia locala munceste doar in parcarea blocurilor Anl de la Spitalul Judetean! Prostituatele din oras, cum sunt cele din sensul giratoriu de pe calea sagului, nu primesc amenzi! Chiar daca stau cu sanii pe afara, la 14:00, cu copil minor langa ea! Nu va sesizati, nici protectia copilului! Dormiti pe voi! Gresim noi cu parcarea! Contribuabilii! Ele nu au salar de 3000 de lei, nu platesc taxe! Nu au de unde! Parcarea in zona pietei unirii(poza, Str Paul Chinezu), tot pe borduri, nu au amenzi! Politistii stateau in masina, luau cina! Am eu si vecinii meu amenzi, in fiecare zi! Parcam pe carosabil, asa au spus politistii de la licala ca este regulamentar! Si totusi, Fritz, la scoala am studiat si aranjamentele la matematica, tot nu pot parca 72 de familii, in 20 de locuri de parcare! Vine politia locala doua zile da, si una nu! Fritz, luna aceasta imi hranesti copilul, imi platesti chiria si utilitatile? Ca eu platesc amenzile! Ce e cu hărțuirea asta? Politia locala spune ca au sesizari??? De la cine? Politia locala lucreaza pentru un cetatean? Adica pot si eu sa sun de 17 ori pe zi si sa fac sesizari, fara sa patesc nimic? Sa va fie rusine!La solicitatea noastra de la primaria nu a raspuns nimeni! Nici pe mail nu a raspuns nimeni! Sat fara caini suntem! Platim impozite degeaba! sunteti o rusine!”, scrie, într-o posatre publică pe Facebook, Diana Ciosici, cadru medical care locuiește într-unul dintre blocurile din complexul de pe Aleea Sănătății, Tronson 1.

Au cerut soluții, au venit cu soluții dar au primit la schimb amenzi

În respectivul complex rezidențial, cunoscut popular ca “ANL-urile pentru medici”, locuiesc 72 de familii, fiecare fiind posesoare a cel puțin unui autoturism. Unele familii au două mașini, nu neapărat din prea multă bogație ci din necesitate: lucrează la spitale diferite, uneori li se suprapun schimburile, timpii de lucru și atunci se impun două mașini. În plus au nevoie de mașină pentru deplasări diverse, de la dusul copiilor la școală la mersul la cumpărături sau alte activități.

Blocurile sunt proprietate a CJ Timiș, unde personalul medical locuiește în chirie. Aici sunt amenajate doar 20 de locuri de parcare, absolut insuficiente ca număr pentru cele aproape 100 de mașini deținute de cele 72 de familii din complex.

Ca și consecință, oamenii parchează pe marginea carosabilului. Uneori, din lipsă de spațiu, urcă mașinile parțial pe spațiul verde din jurul blocurilor. Aici, intervin în foță polițiștii locali, executanți ai unor ordine aberante. Asta pentru că deși oamenii au cerut municipalității soluții concrete de intrare în legalitate și s-au oferit să plătească serviciul de parcare, administrația timișoreană refuză să dea vreo soluție sau măcar un răspuns, fie el și negativ, petițiilor scrise trimise de locatarii-șoferi de pe Aleea Sănătății. Iar amenzile nu le primesc unul sau doi dintre rezidenți, ci la pachet cu zecile.

“Situatia este cam așa: 72 de familii, chiriasi cu acte la DSP, blocuri proprietarea Consiliului Judetean, toti personal medical!

Locuri de parcare:20!!!!!

Fritz, unde sa parcheze restul adica 52 de familii, la tine in curte? Ca sa nu mai spun ca sunt familii care au doua masini! Ca muncim in spitale diferite, avem copiii la scoala! NU exista transport scolar numai pentru anumite scoli din oras!

Cum iti permiti sa trimiti Politia locala sa ne amendeze? A DOUA ZI CONSECUTIV! Tot uiti ca esti angajatul nostru!

Vrei sa parcam civilizat???? Construieste locuri de parcare!

Sa nu mai spun ca sunt familie monoparentală! Acolo de unde vi tu, Fritz, aceste familii au ajutor de la stat pentru orice (abonament telefon, taxe si impozite, caldura etc)! In Romania, dupa ce ca platesc la timp, fara vreun ajutor, nu avem conditii normale si civilizate, mai platesc si amenda!

Unde sa parcam???? Cand ajung acasa din tura de noapte de la spital si parcarea este plina???? Personalul Spitalului Judetean, muncitorii de la Maternitatea noua, pacientii spitalului, parcheaza toti pe unde apuca, inclusiv in parcarea blocurilor de aici!

Nu ai pic de rusine si respect pentru noi?

Barieră nu vrei sa ne lasi sa punem, pe banii locatarilor! La cererea unui locatar depusa la cam 12 de la Primarie, nu raspunde nimeni! DE ACUSI 1 AN! Pentru ce va platim? Sa va incordati???

Ps: iarba cand o tai pe aici? sau asta nu e prioritate? Ai treaba cu daramatul garajelor si inchiderea teraselor?

Ce ai facut bun in orasul acesta?”, semnala, pe 29 aprilie 2023, aceeași locatară de pe Aleea Sănătății, Diana Ciosici. Ea este cea mai vocală din grupul celor amendați și a ales să iasă public cu aceste informații, după ce interpelările adresate Primăriei Timișoara au rămas fără niciun răspuns. Cu excepția amenzilor, care continuă să curgă.

Căci este vorba de exces de zel și abuz de putere și autoritate este foarte clar, dacă unei singure persoane, în două săptămâni i se aplică sancțiuni cât o treime din salariul lunar pe care îl câștigă. Și asta pe motiv că își parchează mașina neregulamentar, în fața blocului în care locuiește.

Cazul nu este singular, mai mulți locatari din complex contestând amenzile poliției locale. Dar oamenii se pregătesc și de o acțiune comună, în Justiție, prin care solicită obligarea Primăriei Timișoara să amenajeze strada cu locuri de parcare plătite, pentru a rezolva situația abuzivă la care s-a ajuns.

Problema nu este singulară în oraș. “Așa am pățit și eu cu parcarea din fata blocului. Am făcut cerere să ne faca locuri de parcare și am primit răspuns ca nu avem bani pentru acest proiect”, a comentat un alt timișorean, Benone Iancău, situația similiară, din zona unde locuiește, ca răspuns la postarea Dianei Ciosici. Iar pe rețele de socializare, exemplele concrete de acest gen apar zilnic și s-au adunat câteva sute, ceea ce înseamnă că vorbim despre un fenomen, nu de cazuri izolate.