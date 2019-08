Ajutați-l pe Mihai! A împlinit 17 ani și este imobilizat la pat. Putem să facem o faptă bună

Mihai Robert a fost o surpriză pentru mama sa, Viorica Nedelcu. ”Prima oară am aflat de existența lui la patru luni și jumătate de sarcină. Nu aveam simptome, însă începusem să am o poftă de mâncare neobișnuită. Îmi era încontinuu foame, chiar și noaptea mă trezeam din somn din cauza asta. Am fost la doctor și l-am văzut pe Mihai la ecograf”, povestește femeia care n-a avut timp să se pregătească prea mult pentru venirea pe lume în familie a celui de-al doilea copil.

Băiatul s-a născut după numai o lună și jumătate de la prima ecografie. ”Am născut la șase luni. Mihai avea 950 de grame. Am stat cu el trei luni în spital, la <<Prematuri>>”, își amintește timișoreanca.

Până la externarea din unitatea sanitară, Mihai a primit de la medici, rând pe rând, diagnostice cumplite: tetrapareză spastică, paralizie și epilepsie.

”Dintotdeauna a fost imobilizat la pat. E ca un bebeluș, dar măsoară aproape 1,5 metri. Mănâncă doar mâncare pasată, pe care i-o administrez eu cu lingurița. Nu am renunțat la scutece și nici nu o vom putea face vreodată. Gângurește și uneori mi se adresează: <<haida>>, <<dă>>…”, mărturisește mama. Băiatul va împlini în 30 august 17 ani, iar în data de 11 august va pleca împreună cu mama sa la Dezna, la tratament. ”Acolo unde ne ducem e un sat și nu ai de unde să cumperi cele necesare. Îi rog, pe cei care pot, să mă ajute să putem pleca la tratament cu toate cele necesare la noi. Avem nevoie de scutece mărimea șase, de hăinuțe și produse de igienă”, a precizat mama lui Mihai. Femeia poate fi contactată la numărul de telefon 0747.622.182. Pentru cei care doresc să facă donații în bani, familia a pus la dispoziție contul în lei: RO86BRDE360SV14680913600.