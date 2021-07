ACS Galaxy Timișoara propune un jucător la naționala U15

Încep să se vadă roadele muncii din ultimii ani a colectivului de antrenori coordonat de fostul polist Silviu Bălace la școala de fotbal ACS Galaxy Timișoara.

Răzvan Neag, un junior de perspectivă născut în anul 2007, se află în atenția reprezentativei sub 15 ani a României, la a cărei primă acțiune va răspunde prezent astăzi, rămânând în zona capitalei până în 21 iulie.

Mai exact, este vorba despre o selecție care cuprinde 130 de copii din toată țara, din care vor fi aleși 40 pentru lotul lărgit al naționalei menționate.

În perioada menționată, o parte dintre ei se vor pregăti la Mogoșoaia, iar ceilalți o vor face la Buftea.

Despre calitățile lui Răzvan Neag ne-a vorbit antrenorul Silviu Bălace: „Este un mijlocaș central de picior stâng foarte inteligent, tehnic, cu o capacitate mare de efort. Totodată, este un copil foarte serios, disciplinat, cu o viziune bună de joc, dispus tot timpul să învețe și să progreseze. Învață bine și la școală, pe noi ne interesează și acest lucru. Așa cum am spus, Răzvan este și disciplinat, iar asta contează mult pentru noi, de aici pleacă totul. Aceasta este deviza naostră de la început, ca jucătorii să fie disciplinați, să devină oameni. În zilele noastre lipsește foarte mult disciplina”.

Răzvan Neag a sosit la ACS Galaxy Timișoara în urmă cu patru ani, de la Albac.

„Noi îl șlefuim mai departe, vrem să-i arătăm calea spre marea performanță, lucru pe care și-l dorește și el. Are o mare șansă să ajungă cineva și în fotbal, și în viață. El face parte din grupa de elită a clubului nostru, cea a copiilor născuți în anul 2007”, ne-a mai spus Silviu Bălace.

ACS Galaxy Timișoara are și o grupă mai mare, formată din jucători născuți în anul 2005, care a promovat în Campionatul Județean Timiș, întrecere corespunzătoare celui de-al cincilea eșalon valoric al seniorilor.

„Echipa de seniori a promovat din liga a șasea în liga a cincea, pornind de la zero, pentru a le oferi copiilor care cresc posibilitatea de a evolua ulterior în eșalonul al patrulea sau chiar în al treilea, unde sperăm să ajungem în următorii trei-patru ani. Vrem să facem pașii așa cum trebuie, bine organizați, să investim cu cap, să nu sărim etapele ce trebuie parcurse. Avem copii pe care i-am preluat de la zero și care au crescut foarte mult, se vede mâna antrenorului Răzvan Ionilă”, a precizat Silviu Bălace.

O implicare importantă o are și preparatorul fizic Mihai Andron, „un om extraordinar, în vârstă de 77 de ani, care face lucruri importante în dezvoltarea copiilor – coordonare, mobilitate, motricitate și forță”, după cum îl descrie fostul fundaș stânga polist.

Cei peste 200 de juniori ai școlii de fotbal ACS Galaxy Timișoara sunt grupați în 11 categorii de vârstă, de la 2005 până la cea mai mică, 2016-2017.

„Copiii lucrează cu antrenori tineri, care își doresc tot timpul să-și îmbunătățească calitățile de tehnicieni”, ne-a mai spus Silviu Bălace, antrenor al generațiilor 2007 – grupa 1, 2009-2010 – grupa 1 și al echipei care evoluează în competițiile de seniori.

Colegii săi de la ACS Galaxy Timișoara sunt Răzvan Ionilă (grupa 2005), Robert Foldi (2011-2012), Narcis Demian (2013, 2009-2010 – grupa a 2-a), Ionuț Dincă (2007-2008 – grupa a 2-a, 2014-2015), Marko Giuricici (2011-2012 – grupa a 2-a), Gheorghe Stoianov (antrenor cu portarii), Mihai Andron (pregătire fizică), Ciobi Peter (director sportiv) și Goran Corojor (președinte).

Un accent important este pus pe dezvoltarea juniorilor din cadrul clubului.

„Copiii beneficiază de toată susținerea antrenorilor, care sunt dispuși tot timpul să-i învețe cât mai multe lucruri. Nu punem mare bază pe rezultate obținute oricum, ne interesează mai mult dezvoltarea individuală a copiilor, cea mentală, pentru a face față când ajung la 17-18 ani. Îi învățăm să nu cedeze niciodată, când vor ajunge în junglă să facă față marilor provocări, răutăților, invidiilor… Nu prea mai există bunătate și răbdare, totul este foarte complicat și pentru asta copiii trebuie ajutați și întăriți mental. Vor avea multe bariere de trecut și trebuie întăriți pentru a le putea depăși”, a menționat Silviu Bălace, care ne-a dezvăluit că el și colegii săi au în vedere angajarea unui psiholog sportiv pentru a lucra cu juniorii din cadrul clubului.

Accent și pe infrastructură

ACS Galaxy Timișoara, o școală privată de fotbal, beneficiază de un teren de iarbă de dimensiuni mari situat în apropierea stadionului „Dan Păltinișanu”.

În perioada următoare vor fi făcute investiții în realizarea altor două suprafețe de joc, mai mici, cu suprafață sintetică.

Pe lista obiectivelor de infrastructură se mai află trei terenuri de tenis cu piciorul, construirea unor vestiare sub tribuna ce va fi consolidată, a unor birouri și a unei săli de forță.

ACS Galaxy beneficiază deja de un teren sintetic și de o sală de forță, ambele fiind amplasate la baza de agrement „Lemon”.

Două parteneriate active și unul în curs de perfectare

În ultimii ani, cei care conduc clubul ACS Galaxy Timișoara au perfectat colaborări cu Luceafărul Severin, club condus de Marian Balaci, și Academia Sport Team București, unde activează ca antrenor și coordonator Adrian Bălace, fratele fostului fundaș stânga polist.

Cel mai important parteneriat este în curs de realizare, Steaua Roșie Belgrad urmând să devină unul dintre cluburile cu care vor colabora Silviu Bălace și colegii săi.

„Urmează să semnăm un parteneriat cu Steaua Roșie Belgrad, avem discuții multe în acest sens, partide jucate cu ei… Am primit zilele trecute o invitație la meciul pe care această echipă îl va disputa în Liga Campionilor. Vom merge la Belgrad cu grupele 2011 și 2013 la meciul respectiv, programat pe 27 sau 28 iulie, fiind permis doar accesul copiilor. Vrem să profităm de ocazie pentru a disputa un amical cu o grupă de juniori de la Steaua Roșie. Pentru noi este o mândrie! Probabil că în acest an doi jucători din grupa 2007 vor merge o săptămână să se antreneze cu juniorii aceleiași generații de la Steaua Roșie Belgrad, un club mare. Împreună cu ei voi merge și eu, ca antrenor. Vreau să mă documentez și să văd modul lor de lucru. Și eu am multe de învățat, nu sunt atotștiutor”, ne-a precizat Silviu Bălace.

Darius Hitian, debut în Liga a III-a la doar 15 ani

Un alt junior de perspectivă al clubului ACS Galaxy Timișoara este Darius Hitian, un atacant care a evoluat pentru ACS Poli pe cea de-a treia scenă fotbalistică, nivel la care a debutat la doar 15 ani, reușind să strângă cinci prezențe în alb-violet.

Acesta va merge în perioada următoare la Academia Sport Team pentru antrenamente și meciuri.

Hitian a fost totodată unul dintre golgheterii echipei ACS Galaxy în eșalonul al șaselea, marcând de cinci ori.

„Ne bucură enorm aceste lucruri, întrucât cei doi jucători vor fi exemple pentru ceilalți colegi. Din grupa 2007 vor ieși cu siguranță și alți jucători care vor face mare performanță. Copiii se antrenează și joacă fără teama de a greși, este una dintre devizele noastre importante. Fără presiune, pe care o vor simți oricum după vârsta de 17-18 ani… Nu ne interesează cupele și medaliile ținute în vitrină dacă în pragul majoratului ei nu vor putea avansa în carieră. Tot timpul le-am mulțumit părinților, ei sunt principalii susținători ai școlii, se sacrifică aducându-și copiii la antrenamente. Lucrăm mult cu mingea, pe contact între copii, pentru dezvoltarea încrederii și a curajului atunci când dispută meciuri între ei și cu alte echipe. Așa cum am spus, nu punem bază pe rezultate obținute oricum, dar asta nu înseamnă că nu le insuflăm copiilor dorința de a câștiga. Important este să câștige printr-un joc frumos, spectaculos, plăcut ochiului, pentru noi ei sunt principalii actori, nu ar exista nimic fără ei. Noi încercăm să-i ajutăm din spate. Vrem să-i lăsăm pe ei să gândească, în timpul jocului trebuie văzut dacă pun în aplicare ceea ce îi învățăm la antrenamente. Este important să citească bine jocul, să gândească. Punem accent pe dezvoltarea gândirii sub presiunea adversarilor și în condiții de oboseală. Lucrând pe partea aceasta, ei vor căpăta acea încredere atât necesară în jocul de fotbal… Cred că până acum am făcut pașii normali în etapele de învățare și de dezvoltare a copiilor. Cea mai importantă este dezvoltarea lor calitativă ca oameni. Vreau să-i mulțumesc partenerului meu Goran Corojor, care îmi este ca un frate mai mare. El este președintele clubului și avem o colaborare foarte bună. Sponsorul principal este Mewi, care ne susține și îi mulțumim foarte mult. Mai primim sprijin din partea anumitor persoane, ne ajută foarte mult în această perioadă foarte dificilă în susținerea clubului. Este o problemă importantă în a concura ca particulari cu cluburile susținute de primării. Acolo sunt alți bani, obținuți mult mai ușor, concurența este atipică, dar ne-am asumat acest lucru, nu ne plângem. Trebuie să ne adaptăm rapid la vreme, la teren, la adversari, la orice, atât noi, cât și sportivii. Lucrăm și pe ideea că juniorii care la vârsta lor au făcut progrese mari să fie trecuți la grupele superioare de vârstă, pentru a le oferi o altă concurență pe teren, adversari mai bine dezvoltați fizic. Vizăm, până la urmă, progresul lor… Prin acest lucru este clar că va fi sacrificat rezultatul, atât timp cât lucrezi cu copii mai mici la o grupă, dar pentru noi este mai important, așa cum am spus, să creștem copiii”, a conchis Silviu Bălace.

Pentru juniorii de la ACS Galaxy Timișoara urmează, în perioada 15-29 august două stagii de pregătire la Izverna, în județul Mehedinți.

Primul, programat până în 22 august, va fi cu grupele mici de vârstă, în timp ce la următorul vor participa juniorii mari ai școlii de fotbal condusă de Silviu Bălace și Goran Corojor.