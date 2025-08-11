Accident între o mașină și motocicletă, pe autostrada A1, în Timiș

Accident între o mașină și motocicletă, pe autostrada A1, în TimișPompierii din cadrul Punctului de Lucru Pișchia au intervenit pentru asigurarea măsurilor PSI și prim ajutor în urma unui accident rutier produs pe autostrada A1 km 521.

În eveniment sunt implicate un autoturism și o motocicletă.

Motociclistul a fost rănit, fiind preluat de echipajul SMURD în stare conștientă, cooperantă, a transmis ISU Timiș.

Ce au stabilit polițiștii

Un motociclist în vârstă de 46 de ani circula pe A1 Deva- Nădlac, dinspre Timișoara către Arad, iar în zona localității Seceani a intrat în coliziune cu autoturismul care se deplasa în fața sa.

În urma impactului, motociclistul a fost rănit și transportat la spital.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, a comunicat IPJ Timiș.

Sursa foto: IPJ Timiș

