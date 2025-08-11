Timișoara revine în eșalonul de elită al baschetului feminin.

Divizionara secundă de baschet feminin CSU Politehnica Timișoara face un salt valoric și va reprezenta orașul de pe Bega pe prima scenă în următoarea stagiune.

Deși nu a promovat pe teren, echipa antrenată de Dan Ionescu a primit din partea Federației Române de Baschet invitația de a se înscrie în Liga Națională și a profitat de ea, astfel că se va alinia la startul ediției 2025-2026 a eșalonului de elită. Lotul va fi alcătuit în mare măsură din jucătoare localnice tinere.

Ultima dată când o echipă feminină din Timișoara a activat la nivelul primei divizii a fost în sezonul 2017-2018. SCM a reușit atunci să se claseze pe locul al cincilea, fiind o nou-promovată în elita feminină.

Dan Ionescu, antrenorul grupării CSU Politehnica Timișoara, a stat și la baza proiectului anterior, BCM Danzio, cu un moment de vârf în care a evoluat în semifinale, încheind pe locul al patrulea.