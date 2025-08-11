Oferta culturală a Consiliului Județean Timiș pentru perioada 11 – 17 august.

Consiliul Județean Timiș propune, în această săptămână, iubitorilor de cultură, atât concerte, cât și expoziții temporare și permanente.

La Centrul Multifuncțional Bastion poate fi vizitată, până joi, 14 august, expoziția „INSECT(AI)RIUM”. Lucrările expuse sunt realizate cu ajutorul tehnicii C.G.I. (Computer Generated Images) și surprind insecte ca reprezentări ale unor trăiri personale și reacții la realitățile contemporane.

De asemenea, Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” vă invită, în acest sfârșit de săptămână, la concertele „Bastion by Merlin”, cu participarea trupelor Axis și Pandora. Evenimentele au loc în curtea Bastionului Maria Theresia, iar accesul este liber.

LUNI, 11 AUGUST

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția de artă digitală „Insect(ai)rium”, a artistului Adrian Grecu.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”

Concert „Axis”, la Bastion Maria Theresia, ora 20:00.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”