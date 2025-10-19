Accident în Timișoara: o femeie a fost rănită după ce mașina în care se afla a fost proiectată într-un troleibuz

Un accident rutier soldat cu rănirea unei persoane a avut loc, duminică, la Timișoara.

Potrivit polițiștilor, un tânăr de 28 de ani, a condus un autoturism pe banda 2 pe Calea Dorobanților din Timișoara, dinspre Calea Lugojului înspre strada Simion Bărnuțiu, iar la un moment dat a intrat în coliziune față-spate cu un autoturism condus de o femeie de 57 de ani.

”Ulterior, autoturismul condus de femeie a fost proiectat într-un autobuz care circula pe banda 1, condus de un bărbat de 61 de ani.

În urma impactului a rezultat rănirea conducătoarei auto de 57 de ani, aceasta fiind transportată la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, transmite IPJ Timiș.

Sursa foto: Info Trafic Timișoara/Facebook