”Asta nu e curaj, e nepăsare totală” – mesajul polițiștilor timișeni după ce un tânăr șofer a fost prins cu viteză excesivă pe DN 6

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
”Ăsta nu e curaj, e nepăsare totală” - mesajul polițiștilor timișeni după ce un tânăr șofer a fost prins cu viteză excesivă pe DN6

”Asta nu e curaj, e nepăsare totală” – mesajul polițiștilor timișeni după ce un tânăr șofer a fost prins cu viteză excesivă pe DN 6

Polițiștii timișeni atrag atenția asupra pericolelor vitezei excesive, după ce un tânăr de 19 ani a fost surprins circulând cu 196 km/h pe DN6, în județul Timiș, pe un sector de drum unde limita legală de viteză este de 90 km/h.

.”19 ani, 1 an și 3 luni de permis, dar 196 km/h pe un drum cu limită de 90.

Asta nu e curaj, e nepăsare totală.

Un moment de inconștiență se poate termina într-o clipă.

CITEȘTE ȘI: Întreruperi de curent electric în Timișoara și județul Timiș, în perioada 20 – 24 octombrie

Drumul nu e pistă de curse!

DN 6 este sectorul de drum cu cel mai ridicat risc rutier din județul Timiș”, atrag atenția polițiștii timișeni.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *