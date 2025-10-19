”Asta nu e curaj, e nepăsare totală” – mesajul polițiștilor timișeni după ce un tânăr șofer a fost prins cu viteză excesivă pe DN 6

Polițiștii timișeni atrag atenția asupra pericolelor vitezei excesive, după ce un tânăr de 19 ani a fost surprins circulând cu 196 km/h pe DN6, în județul Timiș, pe un sector de drum unde limita legală de viteză este de 90 km/h.

.”19 ani, 1 an și 3 luni de permis, dar 196 km/h pe un drum cu limită de 90.

Asta nu e curaj, e nepăsare totală.

Un moment de inconștiență se poate termina într-o clipă.

Drumul nu e pistă de curse!

DN 6 este sectorul de drum cu cel mai ridicat risc rutier din județul Timiș”, atrag atenția polițiștii timișeni.