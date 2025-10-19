Politehnica Timișoara a obținut o victorie clară înaintea meciului cu prima clasată. Dan Alexa: ”Acasă jucăm bine, avem probleme în meciurile din deplasare”

Politehnica Timișoara a obținut sâmbătă o victorie clară pe stadionul „Electrica”, 4-0 cu Progresul Pecica, și urcă pe poziția secundă a clasamentului seriei a 7-a din Liga a III-a la fotbal, chiar înaintea derby-ului cu liderul CSM Unirea Alba Iulia.

A fost a doua cea mai mare diferență la care s-a impus în actuala stagiune formația pregătită de Dan Alexa, după 5-0 pe teren propriu cu Timișul Șag în etapa a doua.

Am mai consemnat un alt 4-0, de această dată în deplasare, cu CSU Alba Iulia, într-o partidă ce a contat pentru runda a cincea.

În duelul de sâmbătă, din al doilea calup de meciuri al etapei a noua, golurile au fost marcate, în ordine, de Raul Haiduc, Iosif Liviu Rotariu, Pedro Paul și Raul Clemeniuc.

În secunda 30, Raul Haiduc a pătruns în careu și a trimis sub bară pentru 1-0. Surprinsă devreme, Progresul a încercat să dea replica, iar în minutul 9 Arsene nu a putut profita de o greșeală și a șutat mult alături, pe jos.

Poli putea primi o lovitură de pedeapsă în minutul 13, la o intrare asupra lui Clemeniuc, dar și-a continuat jocul solid în partea a doua a reprizei inaugurale. Meciul avea să fie tranșat în decurs de cinci minute.

Același Haiduc, în urma unei recuperări în terenul advers, i-a pasat din lateral stânga, în minutul 32, lui Iosif Rotariu, liber în preajma careului, iar mijlocașul polist a îndeplinit o formalitate pentru 2-0.

Apoi, în minutul 37, Pedro Paul a concretizat cu capul din careu la cornerul lui Benzar: 3-0, care avea să fie și scorul pauzei. La reluare, Raul Clemeniuc a spart gheața la Poli, marcând simplu în urma unei noi acțiuni a aceluiași Haiduc, care i-a pasat ideal la colțul lung. Era minutul 56 și deja problema punctelor părea rezolvată.

Progresul Pecica putea marca golul de onoare în minutul 65, când șutul lui Pamfile a lovit transversala porții tânărului Enășescu, titularizat în premieră în acest sezon.

Pe final, la Poli și-au făcut debutul Godberg Cooper și Eric Adam. Primul putea marca la primele minute oficiale în alb-violet la o fază încâlcită din minutul 90, când Bekono a degajat din fața liniei porții.

La aceeași fază mingea a ajuns la Pureca, însă șutul său a întâlnit doar bara iar mingea a fost reținută de Trifon.

Pentru timișoreni urmează duelul din deplasare cu liderul CSM Unirea Alba Iulia (sâmbătă, ora 15, FRF TV – YouTube).

Politehnica Timișoara: Enășescu – Vlaicu, P. Paul, C. Toma – Vasluian, Marincu (cpt; Gavrilă ’72), Benzar (Pureca ’64), I.L. Rotariu, Clemeniuc (E. Adam ’72) – D. Popa (Cooper ’72), Haiduc (T. Cociș ’72). Rezerve neutilizate: Mosoarcă – Avrămescu, Vîrtej, Amariei. Antrenor: Dan Alexa.

„Am început bine jocul, am înscris în minutul 1. Pecica este o echipă cu jucători talentați, dar am reușit să fim organizați și să-i prindem pe contraatac.

Dacă nu mă înșel, golul al doilea a fost pe o minge recuperată în jumătatea lor. Am avut atitudine! Acasă jucăm bine, avem probleme în meciurile din deplasare. Urmează derby-ul acestei serii, la Alba Iulia, cu o echipă care, trebuie să fim realiști, este mai în formă decât noi. Are omogenitate, nucleul de bază este din sezonul trecut.

Este un meci important. Pentru mine urmează să văd echipa cum reacționează la genul acesta de jocuri. Cooper a slăbit șapte kilograme, mai are mult de muncă, însă dacă joacă zece minute își creează situații de a înscrie.

Cum a avut și în acest meci la prima atingere de balon. Este un atacant care are valoare, clar, dar la el problema este condiția fizică. Suferă foarte mult din punctul acesta de vedere.

Este un proces, slăbește, vine după o pauză de nouă luni, ceea ce este enorm de mult. Dar este un jucător pe care eu mă bazez, pentru că nouă ne-a lipsit genul acesta de atacant de careu. Au fost meciuri în care am dus mingea în careu și nu am reușit să ne creăm situații.

Eric, la fel, este un jucător care a intrat bine, este un junior din 2007 care are deja un plus pentru că are deja meciuri jucate în Liga a II-a la Dumbrăvița.

Îl așteptăm și pe Gogor, care, la fel, s-a recuperat și este un jucător important pentru mine. Ene, la fel. Să vedem acum, trebuie să fiu inspirat pentru sâmbătă, pentru că este un meci dificil. Trebuie să pregătim foarte bine echipa săptămâna asta!”, a declarat Dan Alexa.

Lovitura simbolică de start a jocului a fost dată de Viorel Vișan, fost fundaș al Politehnicii, marcator în finala Cupei României câștigată de alb-violeți în 1980 (scor 2-1, cu Steaua, la București).

Se continuă astfel campania de a onora jucătorii de legendă ai Politehnicii, reluată în precedenta rundă acasă. Viorel Vișan a primit din partea clubului, reprezentat de directorul general Dinu Bara și de team-managerul Ciprian Freanț, foștii săi elevi în perioada de juniorat a acestora, o minge cu autografele actualilor componenți și al antrenorului Dan Alexa, un fular și un tricou.

Înainte de fluierul de start, la fel ca pe celelalte stadioane din țară, a fost ținut un moment de reculegere în memoria marelui Flavius Domide, simbol al echipei UTA și antrenor la Poli în anul 1999. Legendarul jucător a murit recent la vârsta de 79 de ani.

Sursa foto: Paul Sebo / sspolitehnica.ro