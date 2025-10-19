Alb-violetele, în pierdere de turație

Remiză surprinzătoare, sâmbătă, pe arena „Știința”, în etapa a noua a Superligii de fotbal feminin.

Politehnica Timișoara, a doua în ierarhie, nu a putut trece de ACS Vasas Femina, ultima clasată, partida încheindu-se la egalitate, scor 1-1. Vizitatoarele au făcut prima modificare pe tabelă, prin Lia Vlas, în minutul 6, în urma unei pătrunderi de pe partea dreaptă. Egalarea a venit în minutul 25, când Bianca Ienovan a finalizat un atac inițiat de Melisa Șodinca.

Alb-violetele au avut șansa victoriei în minutul 82, când aceeași Bianca Ienovan a ratat penalty-ul obținut de Nadejda Colesnicenco. Briana Răban a debutat cu acest prilej în primul eșalon.

Politehnica Timișoara: Roșu – Suba (Apostol ’85), Colesnicenco (cpt), Medre, D. Heisu (Răban ’88), Jivan, Pîrșe, Cioablă, Dovîncescu (Bucșa ’58), Ienovan, Șodinca. Antrenor: Orlando Ștefan.

„Nu suntem deloc mulțumiți de rezultat! Știm foarte bine că trebuia să obținem toate cele trei puncte, mai ales împotriva unei echipe aflate pe ultimul loc. Din păcate, nu am reușit să concretizăm ocaziile pe care ni le-am creat, iar lipsa de concentrare în anumite momente ne-a costat scump.

Este un semnal de alarmă pentru toată echipa, fetele trebuie să fie mult mai determinate și mai lucide în fața porții. Nu există meciuri ușoare în acest campionat, iar dacă nu tratăm fiecare adversar cu maximă seriozitate riscăm să pierdem puncte importante.

Ne asumăm acest rezultat și vom analiza greșelile făcute pentru a reveni mai puternici în etapa următoare. Mulțumim suporterilor care au fost alături de noi și îi asigurăm că vom munci și mai mult pentru a le oferi bucurii în meciurile care urmează”, a declarat tehnicianul polist Orlando Ștefan.