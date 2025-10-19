Întreruperi de curent electric în Timișoara și județul Timiș, în perioada 20 – 24 octombrie

Întreruperi de curent electric în Timișoara și județul Timiș, în perioada 20 – 24 octombrie

Rețele Electrice România a publicat întreruperile programate pentru perioada 20 – 24 octombrie. Acestea au loc când sunt necesare lucrări de mentenanță sau modernizări ale rețelei, situații în care sunt luate toate măsurile de siguranță pentru protejarea consumatorilor și a angajaților.

Județul Timiș

Ziua / Data Orar Localitatea Strada

Luni, 20.10.2025 09:00 – 17:00 Obad Alte detalii: Partial

Luni, 20.10.2025 09:00 – 17:00 Crivobara

Marți, 21.10.2025 09:00 – 17:00 Soca Alte detalii: Fabrica Belcar (Deta), Complex porci Banloc, SP Topolea, Pescarie Topolea, Italian Food, Partos, SP Partos, Sp Banloc, SP Livelizle

Marți, 21.10.2025 09:00 – 17:00 Hodoni Agenti economici: CAP

Marți, 21.10.2025 09:00 – 17:00 Satchinez Alte detalii: Str. Panselutelor , Magnoliei , Branduselor , Lacramiorelor , Petuniei , Crizantemelor , Crinului, Bujorilor, Gladiolelor

Marți, 21.10.2025 09:00 – 17:00 Orțișoara Alte detalii: Zona pe langa fosta Moara, Zona pe langa stadion si spre Calacea

Marți, 21.10.2025 09:00 – 17:00 Făget Alte detalii: str.Gheorghe Doja-partial,Batesti

Marți, 21.10.2025 09:00 – 17:00 Timișoara Alte detalii: str. Meseriasilor(P);str.Electronicii(P);str.Doja Gheorghe(P);str.C.Buziasului(P);str.Atomului(P); str.Szonyi Stefan(P); str.Intr.Saturn(P)

Marți, 21.10.2025 09:00 – 17:00 Gelu Alte detalii: Partial

Miercuri, 22.10.2025 09:00 – 17:00 Urseni Alte detalii: Str. Leopardului, Nevastuicii, Cartierul Tineretului

Miercuri, 22.10.2025 09:00 – 17:00 Timișoara Alte detalii: str. Marasesti(P)-Spital-Pct.Termic;str.Enescu(P)-Spital;str.1Mai(P)-Crama-P-ta 700-Buticuri-Opera-Mercur(P), , Alte detalii: str.V.Vlad de la Marina-Divizia-rest.Militar-Muzeul Militar(P);str.Alba Iulia(P)-Teatrul German

Miercuri, 22.10.2025 09:00 – 15:00 Timișoara Alte detalii: Calea Sagului (P)

Miercuri, 22.10.2025 09:00 – 17:00 Tapia

Miercuri, 22.10.2025 09:00 – 17:00 Săcălaz Agenti economici: Merpano

Miercuri, 22.10.2025 09:00 – 17:00 Bucovăț

Miercuri, 22.10.2025 09:00 – 17:00 Pustiniș Alte detalii: Partial

Miercuri, 22.10.2025 09:00 – 17:00 Bărăteaz Alte detalii: Zona intrare in Barateaz dinspre Bai Calacea

Miercuri, 22.10.2025 09:00 – 17:00 Călacea Alte detalii: total

Joi, 23.10.2025 09:00 – 17:00 Sânandrei Alte detalii: Zona cartier Vile Huidumac

Joi, 23.10.2025 09:00 – 17:00 Biled Agenti economici: CFR

Joi, 23.10.2025 09:00 – 17:00 Făget Alte detalii: str.Gheorghe Doja-partial,Batesti

Joi, 23.10.2025 09:00 – 17:00 Timișoara Alte detalii: str.C.Buziasului(P);Intr.Meseriasilor(P)str.Electronicii(P), , Alte detalii: str.Bujorilor(P);str.E.Zola(P);str.Izlaz(P);str.C.Sagului(P);str.Chisodei(P);str.Fratelia(P);str.Herculane(P);str.V.Hugo(P)str.A.Ipatescu(P)

Joi, 23.10.2025 09:00 – 17:00 Pustiniș Alte detalii: Partial

Joi, 23.10.2025 09:00 – 17:00 Moșnița Veche Alte detalii: Zona Dr. Boilor pe langa centura

Joi, 23.10.2025 09:00 – 17:00 Hodoni Agenti economici: AGOPETA SRL, Comagra SRL

Joi, 23.10.2025 09:00 – 17:00 Bărăteaz Alte detalii: Zona centrala si iesire spre gara

Vineri, 24.10.2025 09:00 – 17:00 Biled Alte detalii: zona iesire din Biled spre Sandra partea stanga, Dippong ( Zona nr. Mici )

Vineri, 24.10.2025 09:00 – 17:00 Moșnița Nouă Alte detalii: Madrid, Atena, , Alte detalii: Str.Lucia , Ursului , Popandaului , Inului , Catinei , Ionela , Florentina , Berarilor , Principala , Bruxelles , Sofia , Copenhaga , Dublin , Roma

Vineri, 24.10.2025 09:00 – 17:00 Giarmata Vii Alte detalii: str.Viorelelor(P);str.Parcului(P);str.Teiului(P);str.Infratirii(P);str.Aleea Umreland(P)

Vineri, 24.10.2025 09:00 – 17:00 Ghiroda Alte detalii: Zona peste raul Bega

Vineri, 24.10.2025 09:00 – 17:00 Bucovăț Alte detalii: Zona cartier vile la intrare dispre Remetea Mare

 

