Liga a IV-a Timiș: rezultate, clasament și etapa viitoare

Rezultate înregistrate în etapa a 9-a: CSU Universitatea de Vest din Timișoara – Avântul Periam 3-1, Flacăra Parța – CSM Lugoj 2-1, CSC Ghiroda și Giarmata Vii II – Unirea Sânnicolau Mare 0-4, AS Recaș – CSO Deta 3-3, CSC Belinț – Unirea Jimbolia 3-0, AS Berini – CSC Săcălaz 3-3, Gloria Moșnița Nouă – Ripensia Timișoara 1-0, CSC Millenium Giarmata – CS Sânandrei Timiș 2-5.

CLASAMENT

clasament3
Etapa viitoare: CSC Săcălaz – CSC Ghiroda și Giarmata Vii II, Ripensia Timișoara – AS Berini, Gloria Moșnița Nouă – CSC Belinț, CSM Lugoj – AS Recaș, CSO Deta – CSC Millenium Giarmata, Avântul Periam – Unirea Jimbolia, Unirea Sânnicolau Mare – Flacăra Parța, CS Sânandrei Timiș – CSU Universitatea de Vest din Timișoara.

Sursa foto: Facebook.com/UnireaSannicolauMare

