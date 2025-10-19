Dieta de toamnă

Pentru ca organismul să beneficieze de nutrimenții din alimente, cel mai important este, ca regulă generală, să mănânci sezonier și local, pe cât posibil.

Printre alimentele care ar trebui să facă parte din dieta zilnică de toamnă, se numără: legumele rădăcinoase – morcovul, pătrunjelul, păstârnacul, țelina, ridichea neagră; cerealele integrale – orezul brun, quinoa, ovăzul și meiul; leguminoasele – fasolea, năutul, lintea, mazărea; legumele verzi – broccoliul, spanacul, varza, anghinarea, castraveții; fructele – merele, perele, strugurii, citricele; ierburile și condimentele – ghimbirul, curcuma, rozmarinul, cimbrul, busuiocul și mărarul.

De asemenea, în dieta de toamnă trebuie să fie prezent (măcar de două ori pe săptămână) peștele, cum ar fi bibanul, codul, eglefinul, macroul, heringul.

Dacă îți place să mănânci carne de porc, alege bucăți slabe, pe care să le pui fie în ciorbă, fie la cuptor, fie înăbușite în tocănițe cu multe legume.

Dovleacul este și el recomandat în această perioadă. Rădăcinoasele sunt sărace în calorii și bogate în antioxidanți. Fiecare conține o mare varietate de vitamine și minerale, iar unele au substanțe nutritive în cantități surprinzător de mari.

De exemplu, un cartof roșu copt de mărime medie mediu, consumat cu tot cu coajă, are 935 mg de potasiu, adică de două ori mai mult decât o banană medie, iar un cartof dulce copt de mărime medie are suficientă vitamina A pentru a satisface necesarul zilnic al unui adult, la fel și o ceașcă de morcovi cruzi.

Mulți oameni sunt surprinși să afle cât de hrănitoare sunt leguminoasele. Acestea oferă fibre, proteine, carbohidrați, vitamine din complexul B, fier, cupru, magneziu, mangan, zinc și fosfor.

Leguminoasele sunt în mod natural sărace în grăsimi, sunt practic lipsite de grăsimi saturate și, deoarece sunt alimente vegetale, nu conțin colesterol. O porție de leguminoase, adică o jumătate de cană, oferă aproximativ 115 calorii, 20 g de carbohidrați, 7-9 g de fibre, 8 g de proteine și 1 g de grăsime. Leguminoasele au, de asemenea, un indice glicemic scăzut, variind în general între 10 și 40.

Legumele verzi sunt excelente pentru sănătate, mai ales frunzoasele, au foarte puține calorii și un indice glicemic scăzut. Conținutul de vitamina K al legumelor cu frunze de un verde închis oferă o serie de beneficii pentru sănătate, cum ar fi protejarea oaselor de osteoporoză și contribuția la prevenirea bolilor inflamatorii.

Datorită conținutului ridicat de antioxidanți, legumele cu frunze verzi pot fi unele dintre cele mai bune alimente care previn cancerul.

Studiile au arătat că un consum de două până la trei porții de legume verzi cu frunze pe săptămână poate reduce riscul de cancer de stomac, sân și piele. Aceiași antioxidanți s-au dovedit, de asemenea, că scad riscul bolilor de inimă.

Strugurii sunt săraci în calorii și în grăsimi, dar bogați în substanțe nutritive, cum sunt vitamina K și polifenolii, antioxidanți care combat radicalii liberi din organism.

Strugurii contribuie la menținerea sănătății inimii și a ochilor, pot ajuta la prevenirea sindromului metabolic și reduc stresul oxidativ care duce la îmbătrânire.