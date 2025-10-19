Încep înscrierile în Programul FIV 2025 pentru susținerea natalității

Încep înscrierile în Programul FIV 2025 pentru susținerea natalității

Încep înscrierile în Programul FIV 2025 pentru susținerea natalității

Programul se adresează cuplurilor, dar și persoanelor singure.

Se fac exclusiv online, de la ora 10:00, prin intermediul platformei digitale disponibile pe site-ul Ministerului Muncii, scrie romania-actualitati.ro.

Înscrierile se pot face până la data de 30 noiembrie, iar dosarele depuse după această dată nu vor fi acceptate.

Nu pot aplica pentru a obține fonduri persoanele sau cuplurile care au beneficiat de sprijin financiar în cadrul unor programe similare derulate de alte instituții.

Detalii suplimentare despre condițiile de accesare a fondurilor disponibile prin acest program pot fi găsite pe pagina de internet a Ministerului Muncii

