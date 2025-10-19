Încep înscrierile în Programul FIV 2025 pentru susținerea natalității
Programul se adresează cuplurilor, dar și persoanelor singure.
Se fac exclusiv online, de la ora 10:00, prin intermediul platformei digitale disponibile pe site-ul Ministerului Muncii, scrie romania-actualitati.ro.
Înscrierile se pot face până la data de 30 noiembrie, iar dosarele depuse după această dată nu vor fi acceptate.
Nu pot aplica pentru a obține fonduri persoanele sau cuplurile care au beneficiat de sprijin financiar în cadrul unor programe similare derulate de alte instituții.
Detalii suplimentare despre condițiile de accesare a fondurilor disponibile prin acest program pot fi găsite pe pagina de internet a Ministerului Muncii