Jaf la Luvru. Hoții au reușit să fugă cu mai multe bijuterii, muzeul a fost închis

Un jaf s-a produs duminică la Muzeul Luvru din Paris. Hoții au reușit să fugă cu mai multe bijuterii, iar muzeul a fost închis.

Ministrul Culturii anunță că Muzeul Luvru a fost jefuit duminică dimineață, între orele 9:30 și 9:40. Se pare că mai multe persoane necunoscute, dotate cu drujbe, au intrat într-o cameră care conținea bijuterii folosind un lift de marfă, potrivit Le Figaro.

Hoții ar fi venit cu un scuter și au spart un geam al muzeului. Ei au reușit să dispară, a declarat o sursă din Poliție pentru Le Figaro.

Muzeul și-a închis imediat porțile „din motive excepționale”. Pagubele nu au fost încă evaluate și numeroase forțe de ordine se află la fața locului, potrivit Mediafax.