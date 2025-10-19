Basistul și cofondatorul trupei Limp Bizkit, Sam Rivers, a murit la 48 de ani

Basistul și cofondatorul trupei americane Limp Bizkit, Sam Rivers, a murit la 48 de ani. Colegii săi au anunțat sâmbătă seară trecerea în neființă a celui considerat „sufletul” trupei Limp Bizkit.

Sam Rivers, basistul și membrul fondator al Limp Bizkit, a murit la vârsta de 48 de ani, a anunțat trupa pe Instagram.

„Astăzi l-am pierdut pe fratele nostru”, au scris Fred Durst și colegii săi de trupă, descriindu-l ca fiind un artist luminos” și un om cu o „inimă mare”. Cauza morții sale nu a fost făcută publică, iar familia a solicitat păstrarea confidențialității, potrivit Le Figaro.

Născut în Jacksonville, Florida, Samuel Robert Rivers a fondat trupa Limp Bizkit în 1994 alături de Fred Durst, John Otto, Wes Borland și DJ Lethal. Melodiile lor au devenit hituri la sfârșitul anilor 90, trupa vânzând peste 40 de milioane de albume în întreaga lume. În 2000, Samuel Robert Rivers a primit premiul Gibson pentru cel mai bun basist.

Rivers a părăsit trupa în 2015 pentru a trata o afecțiune hepatică gravă cauzată de alcoolism sever. A suferit un transplant înainte de a reveni pe scenă în 2018, potrivit Mediafax.