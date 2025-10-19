CSC Dumbrăvița a suferit cea mai dură înfrângere din acest sezon. Florin Fabian: ”Nu am reușit să ținem ritmul de joc la care ne-au supus”

CSC Dumbrăvița a suferit sâmbătă cea mai dură înfrângere din acest sezon. În etapa a zecea din Liga a II-a la fotbal, alb-verzii s-au înclinat cu 5-1, în deplasare, în fața echipei Metalul Buzău.

Gazdele au rezolvat în mare măsură soarta celor trei puncte încă din prima jumătate a actului inaugural. Deschiderea scorului s-a produs după cinci minute de la primul fluier, la prima acțiune mai consistentă de atac a Metalului. Cibi a pierdut mingea în zona centrală, iar gazdele au declanșat un contraatac rapid.

Căpitanul Tudorică l-a lansat pe Dumitrache, acesta a șutat din interiorul careului, Mikloș a respins cu greutate în față, iar Robu a împins mingea în plasă.

În minutul 17, tabela a fost schimbată din nou. Atunci, același Robu s-a aflat la capătul unei pase excelente oferite de Tudor. Iar 3-0 s-a făcut în minutul 22, când Cibi l-a faultat în careu pe Robu, iar atacantul Metalului a executat de la punctul cu var și a reușit „tripla”.

Până la pauză, timișenii au încercat poarta lui Stoian doar prin șuturi de la distanță, expediate de Ailenei, în minutele 31 și 44, care nu și-au găsit însă ținta.

La pauză, Morariu și Cibi i-au lăsat locul lui Curescu și Pădurariu – schimbări ofensive – în încercarea de a reduce măcar diferența de pe tabelă. Însă a venit minutul 54, iar Robu a reușit „poker”-ul, găsit în fața porții de centrarea lui Dumitrache. Gazdele au continuat atacurile și după ieșirea din teren a golgheterului Robu, din minutul 65.

Fundașul dreapta Opaiț a expediat un șut bun spre colțul lung, în minutul 66, dar Mikloș a reușit să pareze. Alb-verzii au răspuns prin căpitanul Sofran, care a șutat din întoarcere, din interiorul careului, însă pe direcția lui Stoian.

În minutul 72, Tudor a încercat reflexele lui Mikloș cu un șut de la distanță, mingea fiind respinsă în corner. Iar dacă nu a venit golul al cincilea pentru buzoieni, a fost scuturată plasa porții din capătul opus al terenului.

În minutul 77, Curescu l-a învins pe Stoian dintr-un penalty pe care tot el îl obținuse. Nu avea să fie însă rezultatul final, pentru că Tudor a urcat scorul la 5-1, în minutul 89, după o acțiune personală.

Este o înfrângere dureroasă pentru CSC Dumbrăvița, care încasează cinci goluri pentru prima dată de la promovarea în Liga a II-a.

CSC Dumbrăvița: Mikloș – Morariu (Curescu ’46), Butnărașu, Panaite (Misăraș ’85), Gladun – B. Vasile, Ailenei – Sofran (cpt.), Cibi (Pădurariu ’46), S. Popovici – Gondiu. Antrenor: Florin Fabian.

„Am pierdut un meci în care adversarul ne-a fost net superior. Îi felicit pe cei de la Buzău. Deși am pregătit meciul știind punctele lor forte, nu am reușit să ținem ritmul de joc la care ne-au supus, am pierdut majoritatea duelurillor, iar tranziția noastră defensivă a fost lentă.

Din păcate, nu avem constanță în evoluții, ne lipsește de multe ori personalitatea și avem mult de lucrat la îmbunătățirea jocului de construcție.

Trebuie să ne revenim repede și să corectăm ceea ce este de corectat pentru a evolua următoarele meciuri la un nivel cât mai bun”, a declarat antrenorul Florin Fabian.

Alb-verzii vor susține sâmbătă, de la ora 11, un examen important, urmând să primească atunci, pe arena proprie „Ștefan Dobay” din Dumbrăvița, vizita grupării AFC Câmpulung Muscel, antepenultima clasată, cu care se află la egalitate de puncte.