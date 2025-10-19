„Leii” leagă victoriile în campionat

SCM Politehnica Timișoara a obținut sâmbătă seară, sub privirile suporterilor bănățeni, a doua victorie consecutivă în Liga Națională de baschet masculin. Echipa pregătită de antrenorul Dragan Petričević a învins-o pe CSA Steaua Sharks București cu scorul de 94-91 (23-27, 31-20, 23-22, 17-22) și a urcat pe locul al șaselea în clasament.

Roș-albaștrii, preluați din acest sezon de arădeanul Andrei Mandache, fost internațional aflat la prima experiență ca lider al unui staff tehnic, au oferit o replică tăioasă pe parchetul sălii „Constantin Jude”, ținând aproape până la final, când au reușit o aruncare de trei puncte cu care au strâns rezultatul consemnat pe tabelă.

Gazdele i-au avut în zi de grație pe Adam Mirković (28p) și Bogić Vujošević (26p), cei doi marcând împreună mai mult de jumătate din punctele echipei timișorene. Au mai contribuit la acest succes Robert Schipor (16p), Sasa Borovnjak (16p), Marcu Badiu (6) și Dejan Bjelić (2p).

Doar șase marcatori, așadar, pentru SCM Politehnica, Șerban Horga, Laszlo Lazar, George Blaj-Voinescu și Mirel Dragoste evoluând și ei, însă fără să pună puncte pe tabelă.

Rezerve neutilizate au rămas Mihai Bădița și Patrick Mețiu, ultimul – un junior timișorean de perspectivă – aflându-se în premieră în lotul echipei de seniori.

Meciul cu CSA Steaua Sharks București a făcut parte din etapa a cincea, în care au mai fost consemnate următoarele rezultate: SCMU Craiova – Dinamo București 83-77, CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea – CSM BBA Petrolul Ploiești 98-84, CSO Voluntari – CSM CSU Raiffeisen Oradea 76-81, FC Argeș Pitești – CSM Târgu Jiu 67-60, Rapid București – CSM Galați 84-63.