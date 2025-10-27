Accident grav, cu trei victime, pe şoseaua Reşiţa – Timişoara

Accident grav, cu trei victime, pe şoseaua Reşiţa - Timişoara

Un grav accident rutier s-a produs, duminică seara, pe şoseaua Reşiţa – Timişoara, la kilometrul 4+500, în afara municipiului cărăşean, spre Bocșa.

Potrivit primelor informaţii, din cercetările efectuate la fața locului a reieşit că un bărbat, în vârstă de 39 de ani, care conducea un autoturism din direcția Reșița către Timişoara, ar fi pierdut controlul direcției de mers într-o curbă, pe carosabilul umed, intrând în coliziune frontală cu un autoturismul condus din sens opus de către un bărbat de 53 de ani.

„În urma impactului, ambii conducători auto și o femeie de 52 de ani, pasageră în unul dintre autoturisme, au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului rutier“, a transmis IPJ Caraş-Severin.

Sursa foto: ISU Semenic

