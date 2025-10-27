A început Săptămâna Studenților Artiști la UVT

Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara (OSUT) organizează, în perioada 27 octombrie – 2 noiembrie, în cadrul proiectului StudentFest, o săptămână de festival studențesc dedicată promovării tinerilor artiști, menită să încurajeze exprimarea liberă și dialogul dintre artă, universitate și comunitate.

Săptămâna începe cu Târgul de carte „Beyond the Covers” și Expoziția de arte vizuale și poezie „Dintr-o altă perspectivă” care are loc în perioada 27 – 31 octombrie, între orele 10:00 și 18:00.

Târgul se desfășoară în holul principal al UVT, unde studenții își pot aduce o carte pentru a o schimba cu una din standul nostru. Anul acesta, târgul include și secțiunea „Blind Book”, unde participanții pot alege o carte surpriză, fără să cunoască ce titlu se ascunde înăuntru.

Expoziția de arte vizuale și poezie aduce în fața unui public larg, lucrările tinerilor artiști, combinând artele vizuale cu creațiile poetice. Aceasta este amplasată în holul de la etajul 1 din sediul central UVT.

În continuare, workshopul de poezie, organizat în colaborare cu Comuna 30, se desfășoară tot pe data 27 octombrie, în sala 248 din UVT, la ora 19:30.

Atelierul va fi structurat în două etape, prima parte va fi cea teoretică și va introduce participanții în bazele scrierii de poezii, explorând structura, ritmul și imagistica poetică.

Aceasta va fi urmată de partea practică, care le va permite studenților să își creeze propriile poezii sub îndrumarea facilitatorului.

Marți, pe 28 octombrie, între orele 10:00-19:00, Piața Libertății devine scena manifestului artistic „Deficit”, un spațiu de reflecție și exprimare artistică prin instalația „Deficit”.

Publicul este invitat să participe activ, să își „ia deficitul” — de timp, iubire sau emoții — și să completeze mesajul „Simt deficit de…” pe sticky note-uri, contribuind la o imagine colectivă a temei StudentFest-ului din acest an.

Recitalul de pian „Silent keys” din data de 29 octombrie, va fi susținut în sala de spectacole de la Colegiul Național „Ion Vidu”, de la ora 18:00. Participanții vor avea parte de o seară de muzică, care va pune în valoare talentul tinerilor studenți pianiști.

Pe 30 octombrie, artiștii dansatori vor susține flashmobul „The Empty Step” în Piața Victoriei, de la ora 16:00, transformând pentru scurt timp piața într-un spațiu de dialog artistic și expresie vizuală.

Spectacolul de teatru „Visul unei nopți de vară”, prezentat pe 31 octombrie, la Casa de Cultură a Studenților, începând cu ora 16:00, îi va purta pe spectatori în universul shakespearian reinterpretat de studenții Facultății de Muzică și Teatru.

Săptămâna culturală se va încheia cu o seară de vizionare de scurtmetraje, în 2 noiembrie, în amfiteatrul A11 din sediul central UVT, începând cu ora 21:30. În cadrul serii, participanții se vor bucura de producții realizate de tineri regizori din toată țara.

StudentFest, proiect al Organizației Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara (OSUT), este un festival studențesc, manifestat prin artă și cultură, al cărui scop este promovarea tinerilor artiști și popularizarea temei de interes general aleasă anual.

Anul acesta, tema proiectului s-a născut din dorința de a evidenția problema deficitului bugetar, de la soluțiile implementate la consecințele aduse de către aceasta.

Ediția de anul acesta, StudentFest „Deficit”, beneficiază de finanțarea oferită de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.

Pe scenele festivalului s-au lansat nume celebre din sfera artistică, iar acesta continuă să fie pentru tineri o adevărată rampă de lansare.

De asemenea, StudentFest își propune să promoveze diversitatea formelor de exprimare artistică, facilitând interacțiunea dintre artiști și public, dar și să provoace reflecție asupra tematicii acestuia care se schimbă de la an la an, în funcție de tendințele actuale.