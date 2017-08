Zestrea unei premiante din Timiş

Un ștergar vechi din 1915 și un pieptănar cusut cu fir roșu îndeamnă la primenire. Alături, pe un pat încărcat cu perne brodate și pături țesute în casă, lucesc lumina unei lămpi vechi de petrol firele de aur și argint ale unor costume populare moștenite din străbuni.

Sunt zestrea unei timișence din Alioș care a primit de la bunică și mamă toate cele necesare pentru a-și începe propriul drum în viață.

”Când am ieșit de la școală, după terminarea celor șapte clase cum era pe vremea mea, mama m-a învățat să brodez la mașină. Era una la care mecanismul se punea în funcțiune prin acționarea unei pedale. Am făcut zeci de fețe de masă și așternuturi brodate. Am învățat să cos și ștergare foarte frumoase, cu ornamente în diferite culori, care se puneau pe un stativ special agățat pe perete. Era o fală să ai așa ceva, mai ales dacă erau făcute de mâna proprie”, spune Cornelia Hațegan.

Când a ajuns la vârsta măritișului a fost luată de soție de un flăcău din sat, pasionat și el de cusături, fiind de profesie croitor. ”Soacra mea a fost impresionată de măiestria mea. De la ea am primit un gherghef și alte lucruri de mână. Cât eram tânără nu am fost angajată niciunde și am putut să mă dedic pasiunii mele. Mai târziu, mi-am găsit un post de brodereasă. Am lucrat la domiciliu pentru o fabrică lenjerii de pat brodate. Era însă o diferență de calitate pentru că am primit o mașină electrică”, spune timișeanca.

Cornelia Hațegan este colecționara care a ocupat în acest an prima poziție în clasamentul păstrătorilor de elemente etnografice din Timiș, la cea de-a XI-a ediție a Festivalului – Concurs ”Lada cu zestre”, etapa județeană. ”Am mai participat și la alte ediții, însă nu am obținut vreun premiu.

Șansa mea a fost că anul acesta concursul a avut loc la casa de cultură din sat, care se află chiar vizavi de locuința mea, și astfel am putut să mă prezint cu toată colecția de costume populare, obiecte decorative și chiar piese de mobilier”, spune bănățeanca din satul Alioș, comuna Mașloc.