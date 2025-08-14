Wizz Air anunță 15 rute noi din România pentru sezonul de iarnă 2025. Preţurile biletelor încep de la 99 de lei

Compania aeriană low-cost Wizz Air își extinde rețeaua în România cu 15 rute noi din București, Cluj-Napoca, Iași și Brașov, marcând cea mai amplă creștere a ofertei sale pentru sezonul de iarnă.

Wizz Air a anunțat, joi, lansarea a 15 rute noi din patru orașe din România către destinații din Europa și Africa de Nord, începând cu finalul lunii octombrie 2025 și până în primăvara anului viitor.

Compania va introduce cinci rute din București Otopeni, patru din Cluj-Napoca, patru din Iași și două din Brașov.

Printre destinațiile adăugate se numără Berlin, Praga, Bordeaux, Turku și Faro pentru București; Marrakesh, Stockholm, Oslo și Milano pentru Cluj-Napoca; Copenhaga, Praga, Valencia și Pescara pentru Iași; Milano și Roma pentru Brașov.

Majoritatea rutelor vor fi operate de câteva ori pe săptămână, cu frecvențe diferite în sezonul de iarnă și cel de vară.

Prețurile anunțate pentru bilete încep de la 99 de lei.

Extinderea aduce numărul total al rutelor Wizz Air operate din România la 228, din 13 aeroporturi, conectând pasagerii români cu 85 de destinații din 27 de țări. Compania are opt baze operaționale în țară și peste 1.600 de angajați, conform Mediafax.

