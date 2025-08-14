Motocicliștii din Banat şi-au unit forțele pentru Mihai, un băiat de 18 ani care a suferit un grav accident

Motocicliștii din cadrul clubului moto 𝐃𝐨𝐨𝐦𝐬𝐭𝐫𝐢𝐤𝐞𝐫 𝐋𝐄𝐌𝐂 România, Chapter-ul 𝐁𝐚𝐧𝐚𝐭 (𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐌𝐨𝐭𝐨 𝐋𝐚𝐰 𝐄𝐧𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭), în parteneriat cu 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐝𝐞 𝐒̗𝐭𝐢𝐢𝐧𝐭̗𝐞𝐥𝐞 𝐕𝐢𝐞𝐭̗𝐢𝐢 ,,𝐑𝐞𝐠𝐞𝐥𝐞 𝐌𝐢𝐡𝐚𝐢 𝐈❞ 𝐝𝐢𝐧 𝐓𝐢𝐦𝐢𝐬̗𝐨𝐚𝐫𝐚 și Asociația MotoDoomBanat și-au unit forțele și oferă ajutor lui Mihai – un băiat de 18 ani care ar fi trebuit să trăiască vara cu zâmbetul pe buze și visuri mari în față. Dar viața lui s-a schimbat radical într-o secundă, într-un accident violent. A urmat o operație, apoi alta… și, într-un final, amputarea piciorului. Durerea e constantă. Recuperarea – imposibilă momentan.

DoomFest_3.0_2025 se va desfășura în zilele de 22 și 23 august, la Hanul Km6, Calea Aradului, după sensul giratoriu de la Ikea pe direcția de deplasare către intersecția cu centura/ieșirea din oraș către Arad, DN 69 .

”Ne dorim ca alături de comunitățile de motocicliști, de prietenii noștri de la Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I”, care este partener al acestui eveniment pentru al treilea an consecutiv, să vină și timișoreni care înțeleg că doar împreună putem facem mult bine. Iar binele, în acest caz, înseamnă susținerea lui Mihai, un tânar care, în urma tragicului accident suferit, trebuie să își croiască un alt drum.

Îi așteptăm pe toți cei cu inimă mare să vină la evenimentul nostru caritabil. Vom avea o paradă moto, vom avea muzica rock, folk și jazz&oldies. Am pregătit numeroase surprize pentru copii. Bineînțeles nu vor lipsi celebrele zone destinate copiilor, unde vom avea numeroase ateliere de creație, tiroliană și multă distracție, iar banii pe care îi vom strânge în cadrul acțiunii îi vom folosi pentru procesul de recuperare a lui Mihai și pentru achiziționarea protezei de care are atâta nevoie”, spune Attila Hajdu – președinte Doomstriker LEMC România (Club Moto Law Enforcement).

Clubul Doomstriker LEMC România este format din oameni ai legii pentru care sunt la fel de importante pasiunea pentru motociclism și misiunea de a contribui la tot ceea ce înseamnă educație, performanță, ajutarea semenilor și sprijin prin implicare în comunitate.

,,Universitatea de Științele Vieții ,,Regele Mihai I” din Timișoara nu este doar o instituție prestigioasă de învățământ superior din Banat, ci și un partener de încredere în ceea ce privește implicarea în comunitatea locală, prin inițiative de real impact pentru timișoreni, alături de clubul moto Doomstriker L.E.M.C. – Chapter-ul Banat. Susținerea lui Mihai, pe lungul drum al recuperării, este încă o inițiativă importantă la care USVT se alătură cu sufletul, ca de fiecare dată. Educația de calitate înseamnă dezvoltarea empatiei, a inteligenței emoționale precum și a tuturor calităților necesare actualilor și viitorilor membrii ai comunității, prin exemplele pe care le oferim zilnic.

Pe această cale toți partenerii și colaboratorii Universității de Științele Vieții ,,Regele Mihai I” sunt invitați să se alăture acestui demers benefic, de a da unui tânăr, aflat la început de drum, șansa la o viață normală. Informațiile despre eveniment sunt disponibile pe pagina dedicată evenimentului și pe pagina USVT”, spune Rectorul U.S.V.T. ,,Regele Mihai I”, prof. dr. Ing. Cosmin Alin Popescu.

Evenimentul va începe în ziua de 22 august, dată la care la Hanul Km. 6, începând cu ora 16.00, programul va debuta cu jocuri, concursuri, tombolă, concerte și multe alte surprize.

Ziua de 23 august va începe cu o paradă moto și va continua la Hanul Km. 6 cu jocuri şi divertisment.

Serile se vor încheia cu concerte de muzica rock, folk și jazz&oldies, totul într-un eveniment caritabil dedicat întregii comunități!!

Pe scena DoomFest_3.0_2025 vor urca:

Vineri, 22 august :

Ora 15:00 DJ Ritmo & MC Steliano

18:00 RaviHazard

19:00 Hidden Jester

20:00 Arhivers

21:00 Dan Helciug & Horea Crișovan

22:00 Celelalte Cuvinte

23:00 MC Steliano

Sâmbătă, 23 august :

13:00 MC Steliano

18:00 Ingrid

19:00 Alexandra Roșca & Imi Molnar

20:00 Trupa Vest

21:00 Rhythm Architects

22:00 Fără Filtru

23:00 DJ Ritmp & MC Steliano

Intrarea este liberă!

Dacă vreți să fiți printre cei care contribuie la susținerea proiectului DoomFest_3,0_2025 – Festivalul Faptelor Bune, se pot face donații în contul Asociației MOTODOOMBANAT: RO98BRDE360SV97038523600, deschis la BRD sucursala Timișoara, cu menținea ” MIHAI” .

