Un complex turistic renumit a ars într-un incendiu de proporţii. Video

Un incendiu a izbucnit, miercuri seara, la complexul turistic cu pensiune Popasul Haiducului, din municipiul Petro șani, informează ISU Hunedoara. Flăcările au cuprins inițial o magazie, iar suprafața afectată inițial a fost de aproximativ 150 de metri pătrați.

„Pompierii Detașamentului Petroșani, împreună cu echipaje de stingere de la alte subunități ISU Hunedoara, intervin, la această oră, pentru lichidarea unui incendiu puternic izbucnit la un complex turistic din municipiul Petroșani”, transmite sursa citată.

Pentru gestionarea situației de urgență, echipajele de stingere din Petroșani, Lupeni, Baru, Deva și Hunedoara au intervenit cu șase autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară și echipaje SMURD.

Având în vedere că exista o cantitate mare de material lemnos, folosit în construcția clădirii principale și a anexelor, intervenția a fost de lungă durată. În sprijin a fost solicitată intervenția unui echipaj de pompieri, cu o autospecială de stingere, de la ISU Gorj.

Cinci persoane s-au autoevacuat imediat după izbucnirea incendiului. Nu au existat victime.

Au fost afectate etajul și mansarda construcției, fiind cuprinsă de flăcări o suprafață de aproximativ 300 metri pătrați, inclusiv acoperișul. Pompierii au reușit să salveze de la distrugere parterul, dar și anexe ale complexului turistic.