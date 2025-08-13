Alfred Simonis: „Dacă ne dorim o reformă substanţială, nu trebuie să înceapă cu creştere de taxe sau cu oprirea investiţiilor, ci cu cheltuielile nejustificate ale statului român”

Șeful PSD Timiș și al CJ Timiș, Alfred Simonis , rupe tăcerea după scandalurile din coaliție și măsurile luate de premierul Ilie Bolojan , măsuri despre care PSD a declarat deja că au fost luate fără ca social- democrații să le gireze.

Simonis a declarat, miercuri, că o reformă substanţială a statului nu trebuie să înceapă cu creşteri de taxe şi oprirea investiţiilor, ci cu cheltuielile nejustificate ale statului, scrie Agerpres.

„Dacă ne dorim o reformă substanţială, nu trebuie să înceapă cu creştere de taxe sau cu oprirea investiţiilor, ci cu trebuie să înceapă cu cheltuielile nejustificate ale statului român. Personal şi în numele PSD, am încercat în mai multe dăţi, atâta timp cât am fost în Parlament, eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari.

Astăzi, dacă parlamentarii nu mai au pensii speciale, este pentru că am făcut eu o lege pe care am iniţiat-o, semnat-o, depus-o şi adoptat-o în Parlamentul României. (…). PSD spune (coaliţiei de guvernare – n.r.) ca dacă se vrea întoarcerea la masa negocierilor, să fie lăsate deoparte mizele politice, împărţirea funcţiilor, cum mai creştem taxele pentru unii şi pentru alţii, în general, nu pentru cei care nu plătesc taxele în România, ci pentru cei care plătesc oricum taxele în România (…).

Deci împovărăm mediul românesc de afaceri, cu capital autohton, oprim şi investiţii în acelaşi moment – care din punctul nostru de vedere va avea consecinţe negative pe termen lung şi au început să apară, se văd în inflaţie, în puterea de cumpărare”, a afirmat Alfred Simonis într-o declaraţie pentru presă.