Vreme stabilă de vară după o scurtă răcorire

După răcorirea temporară de la sfârșitul săptămânii, ne așteaptă o perioadă mai lungă cu vreme stabilă de vară. În plus, va fi din ce în ce mai cald de la o zi la alta, scrie meteoradar.ro.

Dacă joi vor mai fi înnorări temporare și câteva averse de scurtă durată, în special la munte, începând de vineri vremea va fi liniștită și plăcută, cu șanse minime de ploaie și soare din plin, în timp ce termometrele vor arăta în jur de 30°C.

Temperaturile vor continua să crească de la o zi la alta. În sudul și sud-vestul țării, sâmbătă se vor atinge deja 35 – 36°C, iar duminică mercurul va urca până la 38°C în lunca Dunării. În nord, centru și nord-est va fi ceva mai puțin cald, dar și aici maximele vor atinge și depăși ușor pragul de 30°C.

Săptămâna viitoare va rămâne însorită și uscată în cea mai mare parte a țării. La începutul săptămânii, se întrevede o răcorire temporară în regiunile estice, dar în general vremea va fi caldă și frumoasă, iar cei care și-au ales concediul în această perioadă nu vor fi dezamăgiți.

Spre sfârșitul săptămânii viitoare, prognoza devine ceva mai incertă. În timp ce unele modele meteorologice se așteaptă la un val de caniculă major și temperaturi de peste 40°C pe spații extinse, altele sunt mult mai moderate, cu maxime în jur de 34 – 36°C.

Totuși, aerul mai uscat va face canicula mai suportabilă decât în iunie sau iulie. Pe de altă parte, pe fondul temperaturilor ridicate și a lipsei de precipitații, seceta se va extinde și intensifica în cea mai mare parte a țării.