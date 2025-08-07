Anunț licitație – teren extravilan Sânmihaiu Român

D.G.R.F.P. Timişoara, prin intermediul A.J.F.P. Timiş, organizează în data de 26.08.2025 ora 14.00 în loc. Timişoara, str. Gh. Lazăr, nr. 9B, Amfiteatru, licitaţie următorului bun imobil, proprietate a debitorului SÎRBU IOAN-NICOLAE, conform Publicaţiei de vânzare nr. TMG_DEF 14309/30.07.2025, 169-20/30.07.2025:

Cotă actuală de 1/1 din teren extravilan, în suprafaţă de 8.900 mp, categorie de folosintă arabil, situat in Sânmihaiu Român, judeţ Timiş, înscris în ID Electronic 402424 Sânmihaiu Român, imobil aflat sub incidenta art. 3, alin. (1) din Legea nr. 17/2014, – 24.438 lei, exclusiv TVA

Cotă actuală de 1/1 din teren extravilan, în suprafaţă de 4.600 mp, categorie de folosinţă păşune, situat in Sânmihaiu Român, judeţ Timiş, înscris în ID Electronic 404767 Sânmihaiu Român, imobil aflat sub incidenţa art. 3, alin. (1) din Legea nr. 17/2014, – 11.909 lei, exclusiv TVA

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru, la numărul de telefon 0256/200035 sau accesând linkul: https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20250801125500_169-19_14309.pdf